Gebze Ticaret Odası'dan, Büyükakın’a ziyaret

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı Prof. Dr. Gönül Kaya, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı İbrahim Şener, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı ile beraberlerindeki heyetleri makamında konuk etti.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, kente dair yapılacak hizmetler için görüş alışverişinde bulundu. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve yönetimini seçilmelerinden dolayı tebrik eden Başkan Büyükakın, çalışmalarında başarılar diledi.