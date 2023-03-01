Gebze Ticaret Odası’ndan 2 milyon TL yardım

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “23 gündür tüm Türkiye tek yürek oldu. Hafızalarımızdan hiç silinmeyecek acılar ve mucize kurtuluşlar var. Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz, kadim şehirlerimiz yerle bir oldu. Her açıdan derin ve kapanmaz yaralar aldık. Kelimelerin bittiği, sözün tükendiği ve sessiz çığlıkların yükseldiği günlerdeyiz.

Milletimizin başı sağolsun. Yaraları hep beraber saracağız. 6 Şubat sabahı saat 9 buçukta yönetim kurulu üyelerimizle acil toplantı yaptık. Deprem koordinasyon merkezimizi kurduk. Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine olarak bölgeye yardımlarımızı ulaştırdık. Hemen mobil mutfak tırımızı ve mobil aşevimizi Kahramanmaraş Elbistan’a gönderdik.” dedi.

“110 TIR yardımı bölgeye ulaştırdık”

Depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Çiler, “Afet koordinasyon merkezimizde üyelerimizden gelen yardımları kontrol ederek depremzede vatandaşlarımıza göndermeyi sürdürüyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimiz tarafından deprem bölgesine yardım yapılması amacıyla 2 milyon 83 bin 650 TL para toplandı. Bu paranın tamamı deprem bölgesinin ihtiyaçları için kullanılacak.

25 kuruş dahi depremzedelerin ihtiyaçları dışında hiçbir şeye harcanmayacak. Ayrıca deprem bölgesindeki üniversiteli öğrencilerimize burs vereceğiz. Mobil mutfak tırımız, mobil ekmek fırınımız, mobil aşevimiz ve Vatek su arıtma cihazımız ile bölgede ilk günden beri hizmet veriyoruz. Toplam 110 yardım tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Türk Kızılay’ının kan alma faaliyetlerinde motorlu kan alma sandalyeleri ile destek oluyoruz. ” dedi.

“Sivil Savunma Müdürlükleri ilçelerde de olmalı”

Afet toplanma merkezlerinin bir an önce oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Çiler, “17 Ağustos depremi bize ders olmalıydı. Ancak gereken dersi alamamışız. Gebze’de 440 dönüm hazır alan var elimizde. Millet bahçesi ile toplanma merkezi iç içe olabilir. Askeri kışla toplanma merkezi yapılabilir. Askeri kışlanın açık kalan alanının deprem toplanma merkezi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bölgemizde lojistik üsleri kurulmalı. Acil durum su kaynakları muhakkak yapılmalıdır. Çayırova’da, Dilovası’nda ve Gebze’de Sivil Savunma Müdürlüğü yok. Büyükşehir statüsünde yanlışlık var. İlçe bazında da Sivil savunma Müdürlükleri olursa olası bir afette daha hızlı koordine olabiliriz.“

“Fırsatçılara hesabını soracağız”

Nail Çiler, “Üyelerimiz içerisinde lojistik yapan firmalar var. İlk günden itibaren bu firmalar bizim koordinasyonumuz ile bölgeye sevkiyat yaptılar. Hiçbir ücret talep etmeden destek oldular. Yakıt desteği veren üyelerimiz oldu.

Meslek komitesi üyelerimiz bölgeye giden tırların yüzde 80’inin masraflarını karşıladılar. Bir tarafta arkadaşlarımız koştururken diğer taraftan da günü fırsata çevirmek isteyenler oldu. Onları da konuşacağız. Normal zamanda 16 bine nakliye yapan tırların ücretleri bir anda 35 bin liraya fırladı. O üyelerimize bunun hesabını soracağız. Fırtına geçti sessizlik var sanmasınlar.”