Gebze Ticaret Odası’ndan Gazze’ye yardım tırları gönderildi

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası tarafından “Özgür Filistin, Özgür Gazze” ilkesi doğrultusunda hazırlanan insani yardım tırları, Kızılay Gebze Şubesi’nin lojistik destek sağladığı program kapsamında Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Bugün Gebze Ticaret Odası olarak insani sorumluluğumuzun bir tezahürüne şahitlik etmek üzere buradayız. Odamız tarafından hazırlanan iki tır insani yardımı, Gebze Kızılay Şubesi’nin lojistik desteğiyle Gazze’ye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. Gazze’de yaşananlar yalnızca bölgesel bir sorun değil, tüm insanlık tarihinin vicdani bir meselesidir. Sivillerin kuşatma altında olduğu bu süreçte, insani yardım tırlarımızın en hızlı ve sorunsuz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaşananların tarih boyunca değişmeyen bir zulüm anlayışının sonucu olduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Zalim, tarih boyunca hiç değişmedi. Bugün de Gazze’de aynı zihniyet devam ediyor. Bizler ise tarih boyunca merhamet toplumu olarak mazlumların ve mağdurların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün iki tır yardım yola çıkıyor, biz belediye olarak geçmişte defalarca on tır gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yardımların yalnızca insani değil, aynı zamanda güçlü bir duruşun göstergesi olduğunu vurgulayan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Bugün burada bir insanlık hareketinin parçası olmak için bulunuyoruz. Yapılan yardımın miktarı kadar, tarafın belli olması da son derece önemlidir. Kocaeli ve Gebze halkı, iş dünyası, Kızılay’ı ve ticaret odasıyla birlikte mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Tarih göstermiştir ki zulüm her zaman kaybetmiştir ve kaybetmeye mahkumdur. Devlet ve millet olarak yalnızca Gazze’de değil, coğrafyamızdaki tüm mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.