Gebze Ticaret Odası’ndan mesleki eğitime 2,6 milyon TL’lik proje desteği

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin üretim ile teknoloji odaklı alanlara yönlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir destek programını hayata geçirdi. Program çerçevesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden başvuran 52 proje, jüri tarafından değerlendirilirken, 30 proje toplam 2 milyon 623 bin TL tutarında mali destek almaya hak kazandı.

Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, KOSGEB Batı Yakası Müdürü İbrahim Ustaömer, Elektrik Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Baycan Aküzüm, Makina Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Tanfer Yeşiltepe, okul müdürleri, öğrenciler ile Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri katılım sağladı.

Düzenlenen ödül töreninde yenilikçi, sürdürülebilir ve katma değer üreten projeler kamuoyuyla paylaşılırken, gençlerin ortaya koyduğu emek ve başarılar ödüllerle taçlandırıldı. Programın; gençlerin mesleki yetkinliklerini artırmayı, girişimcilik ruhunu desteklemeyi ve bölgenin nitelikli iş gücü kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Şunu hiçbir zaman unutmayın; ayakta kalmak için yalnızca konulan kurallara uymak yeterli değildir. Dünyayı, kurallara uyanlar değil; kuralları yazanlar inşa eder. Sizler, medeniyet üreten bir toplumun varislerisiniz ve geleceğimizi sizler inşa edeceksiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. O kadar güveniyoruz ki; üyelerimize yönelik faaliyetlerimizin yanı sıra, en büyük önceliğimizi eğitime verdik. Türkiye’de bu alanda öncü bir konumdayız” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte şeffaf, adil ve titiz bir değerlendirme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aslantaş, “Mesleki eğitim ve atölye binamızla, okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bizler, sizler için buradayız. Hiç şüphem yok ki; bugün desteklenen bu projeler, yarın üretime, ticarete ve katma değere dönüşecektir” şeklinde konuştu.