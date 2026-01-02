Gebze Ticaret Odası’ndan Sebze Meyve Hal Derneği’ne hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; Başkan Yardımcıları Mikdat Aydın ve Kayhan Özler ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazel ve Sinan Yücel birlikte, Sebze ve Meyve Hal Derneği Başkanlığına seçilen Faris Toktaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca Kocaeli Batı Sebze Meyve Hali gezilerek, hal esnafı ile bir araya gelindi. Gerçekleştirilen temaslarda sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Gebze Ticaret Odası olarak, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin önemli bir halkasını oluşturan sebze ve meyve halinin bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme vurgu yapılarak, sektör temsilcileriyle iş birliği ve istişarenin sürdürüleceği ifade edildi.