Gebze Ticaret Odası’ndan Türkiye’ye örnek olacak proje

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan projenin tanıtım toplantısı GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Kocaeli Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Darıca Milli Eğitim müdürü Murat Balbay, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve Dilovası Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç katıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sanayi kenti Gebze’nin en büyük sorunun nitelikli personel ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Aslantaş, “Bugün ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi sanayinin başkenti olarak da ifade edilen Gebze’mizin de en temel sorunları arasında nitelikli personele olan ihtiyaç gelmektedir. Hangi üretim ya da hizmet kolu olursa olsun bu sorun sürekli olarak dile getirilmekte. Firmalarla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Onların beklentileri ve talepleri bizler için büyük önem arz etmekte. Bugün iş dünyasında mimarlara, mühendislere, beyaz yaka çalışanlarına ihtiyaç duyulduğu kadar üretimde görev alacak nitelikli personele de ihtiyaç duyulmaktadır. Mavi yaka olarak da ifade edilen personellere duyulan ihtiyaç her geçen artarak devam etmektedir. Bu sorunu şahsi olarak bir beka sorunu olarak görmekteyim ve bunun çözümü noktasında oda olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmamız gerektiğine olan inancımı ifade etmek istiyorum” dedi.

GTO, meslek liselerini tercih eden öğrencilere teşvik bursu verecek

Abdurrahman Aslantaş, “Memleket meselesi olarak da ifade ettiğimiz meslek liselerimizin bilinirliliği ve tercih edilebilirliğini artırma amacıyla hazırladığımız bu proje kapsamında bir taraftan aday öğrenci ve ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yapacağız. Bu çalışmalar esnasında sadece okulları ve bölümlerini anlatmakla sınırlı kalmayacağız. Öğrencilerin tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla meslek liselerini tercih eden öğrencilere teşvik bursu vereceğiz. Ayrıca yüksek puan almış öğrencilerin meslek liselerini tercih etmeleri durumunda başarı bursu verilmesi de düşünülmektedir. Burada ki amacımız başarının hem sürdürebilir olması hem de daha fazla kişiye ulaşılabilmesidir. Okullarımızda eğitim görmekte olan kardeşlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarına da destek olacağız. Yine bu bağlamda mezun olan öğrencilerimizin de en kısa sürede aktif iş hayatına dahil olmaları hedeflerimiz arasında yer almakta” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin iş hayatına uyumlu hale gelmelerini sağlayacağız”

Bugün iş dünyası olarak nitelikli personelin ne kadar kıymetli olduğunu bilmekteyiz diyen Aslantaş, “Özellikle eğitim süreci boyunca doğru yönlendirilen öğrencilerin iş hayatına hazır olarak gelmeleri hem onlar hem de işverenler açısından büyük önem taşımaktadır. Bir taraftan okurken diğer taraftan yapacakları staj çalışmaları ile iş hayatına uyumlu hale gelmelerini sağlayacağız. Temel eğitimler ve staj çalışmalarının yanı sıra alacakları teknik eğitimlerle de eksiklerini gidererek tam donanımlı hale gelerek rakiplerine karşı birkaç adım öne geçmelerine olanak sağlayacağız. Yine bu noktada yapacakları teknik gezilerde büyük önem arz etmekte. Mezuniyetleri sonrası çalışacakları yerleri yakından görmeleri ve merak ettikleri sorulara birinci ağızdan cevap almalarını da önemsemekteyiz. Bizler Gebze Ticaret Odası (GTO) olarak iş hayatına girme noktasında yapacağı mesleği belirleyen ve bu doğrultuda ilerlemek isteyen tüm gençlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma”

Kocaeli Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mehmet Akif Yılmaz, GTO’nun yaptığı çalışmayı çok kıymetli bulduklarını belirterek, projeye tam destek vereceklerini ifade etti. Başkan Abdurrahman Aslantaş ile koordineli bir çalışma yapılarak, meslek liselerinin arttırılması ve gençlerin meslek liselerine teşvik edilmesi konusunda ortak bir çalışma yapılması konusunda gerekli desteği vereceğinin altını çizen Yılmaz, bu çalışmanın Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı ile bu konuda görüşme yaparak, çalışmanın yaygınlaşması için harekete geçeceklerini ifade etti. Bilindiği üzere GTO, bölgemize bir Mesleki Eğitim Lisesi ve Atölye Binası kazandırılması için de bir çalışma başlattı ve GTO Mesleki Eğitim Lisesi projesine de Milletvekili Yılmaz’dan tam destek geldi.