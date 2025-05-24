Gebze Ticaret Odası’ndan uluslararası iş birliği fırsatları

Merve Esin Esen/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası(GTO) üyelerinin uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla önemli bir buluşmaya imza attı. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Tayvan Ticaret Delegasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Tasha Hsiao ve heyetini ağırladı. Gebze Ticaret Odası meclis salonunda gerçekleşen toplantıda teknoloji, makine, otomotiv yan sanayi, elektronik ve yapı malzemeleri gibi sektörlerden Tayvan’lı ve Türk iş insanları, birebir görüşmeler ile iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı buldu.

İSO 500 Listesinde 70 üye

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası’nın İSO 500 listesinde 70, İSO İkinci 500 listesinde ise 43 üyesinin bulunduğunu ifade etti. Başkan Aslantaş, “27 bini aşkın aktif üyesi ve 400 den fazla yabancı sermayeli firması olan bir ticaret odasından bahsediyoruz. İhracat, üretim ve endüstri bu bölgede ve biz Gebze Ticaret Odası olarak Türkiye’nin ilk 10 odasından bir tanesiyiz. Bunun tek sebebi sadece finansal durumumuz ya da üye sayımız değil bizim üyelerimize yönelik yaptığımız çalışmalar” diye ifade etti. Gebze’de 10 adet Organize Sanayi Bölgesi(OSB) bulunduğunu söyleyen Aslantaş, 3 tanesinin İhtisas Osb olduğunu dile getirdi.

Yabancı yatırımcı için teşvik

Toplantının Türkiye ve Tayvan için ticari iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirten Başkan Aslantaş, devletin bu bölgede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı için ciddi teşviklerinin olduğunu ifade etti. Gebze’nin lokasyon olarak ham madde tedarikinde iyi bir noktada olduğunu dile getiren Aslantaş, karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolunun birleştiği noktada olması sebebiyle ithal ve ihraç edilecek ürünler için Gebze’nin mükemmel bir lokasyon olduğunu vurguladı.





60’dan fazla ülkede ofis

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Tayvan Ticaret Delegasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Tasha Hsiao, Tayvan’ın ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş organizasyonun 1970 yılından bu yana Tayvanlı şirketlerin global anlamda işbirliği geliştirmesi için faaliyet gösterdiğini dile getirdi. 60’dan fazla ülkede ofisleri bulunduğunu ifade eden Hsiao, İstanbul’daki ofislerinin 1986 yılında kurulduğunu ifade etti. Hsiao, “Birlikte Türkiye ve Tayvan arasındaki ticarete katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz tekrar sayın Başkanımız Abdurrahman Aslantaş ve Gebze Ticaret Odası’na teşekkür eder Tayland’da ağırlamaktan onur duyarız” dedi.



