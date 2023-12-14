Gebze Ticaret Odası’ndan üyelerine Ar-Ge semineri

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) TÜBİTAK TEYDEB Başkanlığı destekleriyle, 19. Ve 41. Meslek Komite Üyeleri ve Yazılım Meclisi ortaklığında düzenlenen Özel Sektör AR-GE ve Yenilik Destekleri konulu semineri TÜBİTAK UME Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere; TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çetintaş, GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, GTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Çalık, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Önder Başkaya, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Bilişim Vadisi yetkilileri, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

“Seminerin bölgemize katma değer sağlayacak şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum”

Sanayide yatırımların hızlandırılması ve ekonomik gelişmenin sağlanmasının teşvik politikalarının en temel amacı olduğunun altını çizen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Devletimizin verdiği teşviklerden haberdar olmak ve bu teşvikler aracılığı ile yatırımlarımızı arttırmak, ürettiklerimizi ihraç etmek amacıyla düzenlenen toplantının bölgemize katma değer sağlayacak şekilde sonuçlanması temenni ediyorum” dedi.

Meslek komitesi adına konuşma yapan oda üyesi Salih Kükrek, Gebze Ticaret Odası’nın yazılım (62.01) sektörüne özel meslek komitesi kuran ilk oda olduğunu ve Gebze’nin en fazla Ar-Ge projesi yapan ilk 5 bölge arasında yer aldığını ifade etti. Program kapsamında TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi ve Bilişim Vadisi 42 Okulları ziyaret edildi. Toplantı TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları kapsamında, desteklerden faydalanmaya hak kazanan firmalara teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.