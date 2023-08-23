Gebze Ticaret Odası'nın makam aracı TOGG oldu
Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracı olan TOGG’u, oda adına teslim alarak bölgeye kazandırmaktan gurur duyduklarını belirtti. Yerli otomobili Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte test eden GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, aracın performansından oldukça memnun kaldıklarını söyledi.
EKONOMİ / KOCAELİ
Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve yönetimi, yerli ve mili araç olan TOGG'u test etti.
TOGG’u Gebze’ye getirmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen Aslantaş, “Türkiye'nin hayali Yerli ve Milli ilk otomobilimiz TOGG marka elektrikli akıllı aracımızı, GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri olarak ilklerin ve gelişimin öncüsü olan Gebze’mize getirmenin mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Yerli aracın ülkemize kazandırılmasının öncüsü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere beş babayiğidi bir araya getirip gecesini gündüzüne katan, büyük zorlukları bir bir aşan, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil fabrikasının kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese saygılarımı hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.