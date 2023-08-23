Gebze Ticaret Odası'nın makam aracı TOGG oldu

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve yönetimi, yerli ve mili araç olan TOGG'u test etti.

TOGG’u Gebze’ye getirmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen Aslantaş, “Türkiye'nin hayali Yerli ve Milli ilk otomobilimiz TOGG marka elektrikli akıllı aracımızı, GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri olarak ilklerin ve gelişimin öncüsü olan Gebze’mize getirmenin mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Yerli aracın ülkemize kazandırılmasının öncüsü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere beş babayiğidi bir araya getirip gecesini gündüzüne katan, büyük zorlukları bir bir aşan, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil fabrikasının kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese saygılarımı hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.