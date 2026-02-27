Gebze Ticaret Platformu’ndan sürdürülebilir kalkınma ve dayanışma mesajı

Kocaeli

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı kapsayan bölgesel bir iş birliği ağı olarak faaliyet gösteren Gebze Ticaret Platformu’nun iftar programı, protokol ve iş dünyasından geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gebze Ticaret Platformu’nun iftar programına; Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, SGK Müdürü Ali Çifter, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Baran Aydın, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, MHP Darıca İlçe Başkanı Ali Bıyık, MHP Çayırova İlçe Başkanı Bülent Işık, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Anahtar Parti İlçe Başkanı, CHP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Baran Torun, AKP Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, Gebze Bakkallar ve Büfeler Odası Başkanı Şecaattin Aydın, Gebze Lokantacılar ve Pastaneler Odası Başkanı Serdar Gökçegöz, Gebze Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Metin Yaşar, ASRİAD Kocaeli Başkanı Nihat Yıldırım ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda, kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları aynı sofrada buluştu. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı gecede, yerel işletmeler arasındaki iş birliğinin artırılması ve bölgesel ekonominin güçlendirilmesi vurgulandı.

Gebze Ticaret Platformu Başkanı Kağan Demirci, “Ticaret sadece alıp satmak değildir; güven inşa etmektir, istihdam üretmektir, şehrine değer katmaktır. Bizler Gebze’de üretimin, emeğin ve alın terinin tam merkezindeyiz. Bu şehir; sanayisiyle, girişimcisiyle ve cesur yatırımcılarıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biridir. Ancak gerçek kalkınma sadece rakamlarla değil, dayanışmayla mümkündür” dedi.

Demirci, “Gebze Ticaret Platformu olarak hedefimiz; rekabeti değil dayanışmayı, kısa vadeli kazancı değil sürdürülebilir büyümeyi, bireysel başarıyı değil ortak kalkınmayı esas almaktır. Çünkü inanıyoruz ki; ahlaklı ticaret güven doğurur, güven yatırım getirir, yatırım istihdam üretir ve istihdam huzurlu bir toplumun temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.