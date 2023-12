Takip Et

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Gebze Belediyesi Hizmet Binası’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, Belediye Başkanı Yardımcıları Sedat Çelik, Dursun Ali Arslan, Mehmet Dinç, Selamet Güner, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mecit Keskinoğlu ve Etüt Proje Müdürü Şerif Canpolat eşlik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz burada yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği konseyi tarafından Gebze Belediyesi’ne Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü verildi. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenen 12 iyi Demokratik Yönetişim İlkesi çerçevesinde şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik, duyarlılık gibi ilkelerden oluşan Demokratik Yönetişim Çerçevesi kapsamında değerlendirilme sonrası belediyemiz bu ödülü aldı. Türkiye’de 2 büyükşehir 4 tane ilçe belediyenin toplam 6 belediye bu belgeyi almış olan belediye var. Gebze Belediyesi de bu 6 belediyeden biri durumunda” dedi. Büyükgöz yaptığı konuşmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve Ar-Ge Birim Müdürü İzzet Kaşık tarafından ödülü teslim aldı.

İmar ve şehircilik anlamında Gebze’nin yüzyıllık problemlerini çözdük diyen Büyükgöz, “35 bin vatandaşımızın tapu sorununu çözüme kavuşturduk. 4 binlik, binlik planları yaparak kırsal alanların imar ve plan sorununu ortadan kaldırdık. Gebze’de planlı bir şehirleşmenin yollarını açtık” dedi.

“AFAD’ın belirlediği 71 noktada Gebze’de internet ve haberleşme kesintisi yaşanmayacak”

Gebze’nin kara kutusunu kurduklarını vurgulayan Büyükgöz, “Kara kutunun özelliği ise Gebze herhangi bir afet durumunda Gebze Belediyesi’nin hiçbir dijital verisinde kesinti olmayacak. Diğer bir özelliği ise AFAD’ın belirlediği 71 noktada Gebze’de hiçbir şekilde internet ve haberleşme kesintisi yaşanmayacak. Güncel maliyeti ise 25 milyon TL civarında” şeklinde konuştu. Bu dönemde Gebze’de her türlü dönüşüm ve alt yapının olması için gerekli hukuki alt yapısını tamamladıklarını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gebze’nin geçmiş yüz yıllık sorunlarını temizlemiş olduk. Gelecek yüz yılını da inşa ettik” dedi. Açıklamanın ardından Gebze Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan ve kara kutu ismi verilen olası afetlerde kesintisiz hizmet verecek olan tesis gezildi. Tesisinin gezilip tanıtılmasından sonra İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne gidilerek incelemelerde bulunuldu.

“İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi 430 milyon TL değerinde bir yatırım”

İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi ile ilgili olarak bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Merkezi belediyemiz inşa etti ve ardından Sağlık Bakanlığı’na devrettik. İnşaat maliyeti 430 milyon TL değerinde bir yatırım. Gebze’nin geçmiş sorunlarını çözmekle birlikte gelecek yüz yıllık adını koymak için de bu anlamda sessiz bir devrim yaşanmış oldu. Gebze yüz yıl boyunca kamulaştırma maliyeti ile karşılaşmayacak. 26 milyon metrekare alanı kamuya kazandırdık” dedi. İlyasbey Sağlık Yaşam Merkezi’nde incelemeler yaparak basın mensuplarına bilgi veren Başkan Zinnur Büyükgöz’e Gebze İlçe Sağlık Müdürü Doktor İlhan Kadıoğlu da eşlik etti.

“Türkiye’de ilk ve tek hologram sınıfı olan bir merkez”

İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin ardından Güzide Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu. Merkezle ilgili olarak bilgi veren Zinnur Büyükgöz, “Türkiye’de liselilere tahsis edilen tek bina. Her katı 800 metrekare olup toplam 8 bin metrekare. Günlük 2 bin öğrencimize 41 branşta hizmet verecek bir merkez. Eğitim alanı dışında kültür, spor ve sanat alanı olan bir tesis. Gençler için bir yaşam alanı niteliğini taşıyor. Türkiye’de ilk ve tek olan hologram sınıfının olduğu bir bina. Sabahtan akşama kadar gençlere hizmet edecek. Akıllı bina sistemi ile çalışacak bir bina olacak. Bu binanın her şeyi yeniden tasarlandı ve inşa edildi. Her katının kendine özgü tasarlandı. Kata özel fonksiyonel tasarımlar yapıldı. Binanın terasını açtık. 270 derece panoramik alana hakim” dedi.

“Türkiye’de bir ilk olan bakım evi, 0-66 ay aralığındaki çocuklarımıza hizmet vermekte”

Güzide Gençlik Merkezi’nin ardından, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi yerinde incelendi. Bakım Evi hakkında bilgi veren Zinnur Büyükgöz, “Kayıtlı 165 öğrencisiyle 7 gün 24 saat hizmet prensibiyle Türkiye’de bir ilk olan bakımevimiz, 0-66 ay aralığındaki çocuklarımıza hizmet vermektedir. İkincisini ise Türk Hava Yolları (THY) yapacak. Gebze Belediyesi olarak Türk Hava Yolları’na danışmanlık veriyoruz. 400 çocuk kapasiteli bir bakımevi yapacaklar. Güzide Çocuk bakımevi ‘nin şöyle bir ayrıcalığı da olacak. Çocuklu annelerin hastanede randevusu var ve bırakacak bir yeri yoksa Güzide Çocuk Bakım Evi’ne 3 saat emanet edebilecekler. Bunun alt yapısını oluşturuyoruz” dedi.

“2 bin kişi kapasiteli ibadet alanı yaptık”

Büyükgöz Sarı Camii ve Meydan Düzenlemesi hakkında şu bilgileri verdi; “Beylikbağı Mahallesi’nde 4 bin 846 metrekare alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yatırımını yaptığımız Sarı Camii ve Meydan Düzenlemesi projesi 2 bin kişi kapasiteli ibadet alanı, Kur’an kursu, taziye evi ve otoparktan oluşuyor” ifadelerini kullandı. Beylikbağı Sarı Camii’nin ardından Şehit Faruk Aslan Emniyet Merkezi’nde incelemeler yaparak basın mensuplarına bilgi veren Başkan Zinnur Büyükgöz, “Eski karakol binası son derece yetersiz durumdaydı. Gebze belediyesi olarak bin metrekare alana polis merkezi inşa edip Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettik. Polis merkezinin maliyeti 30 milyon TL civarında. 2 bekleme alanı, 13 büro, 1 amir odası, toplantı salonu, çay ocağı, 4 nezarethane, depo, arşiv, enerji odası, bay ve bayan mescit, soyunma odası, duş ve WC’ler, su deposu, nizamiye binası ile Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi yapımını tamamladık” şeklinde konuştu.

Tesislerin gezilip tanıtılmasından sonra Trafik Eğitim Parkı ve Stadyum’u ile Sokak Hayvanları Geçici Bakım, Rehebilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde yerinde incelemeler yapılarak bilgiler veren Büyükgöz, “Çok amaçlı kullanıma yönelik tasarladığımız merkezimizde; bin 536 seyirci kapasiteli stadyum, 10 bin 148 metrekare afet ve trafik eğitim alanı, 680 metrekare çocuk parkı ve deprem simülasyon alanı yer alıyor. Yeşil alan düzenlemesi ile 46 bin 700 metrekare alanda hizmet verecek projemizin yapım çalışmaları devam ediyor” dedi. Zinnur Büyükgöz, “Son teknolojik ekipmanlarla hizmete aldığımız merkezimizde; 2 bin 200 metrekare alanda, 200 metrekare sağlık tesisi, 210 metrekare muhafaza ve karantina binası ve çocuklarımıza yönelik farkındalık eğitim alanları yer alıyor. 2 köpek ve 3 kedi kapasiteli kafesler, mobil klinik malzemeler, veteriner hekim, teknikler ve destek personellerimizle 7/24 Gebze’mizin sokaklarında hem toplum sağlığı hem sokak hayvanlarının sağlığı için hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gebze’nin üstyapısına; Gebze Hal Binası, Gebze Otobüs Terminali, üç etabını tamamladığımız tır parkları gibi pek çok sosyal donatı alanıyla yeni bir çehre kazandırdık diyen Büyükgöz, “Şehirlerarası Otobüs Terminali Tadilatı çerçevesinde 3 bin 855,98 metrekare alanda; bin 523 metrekare transfer alanı üst örtü yapımı, 64 metrekare gelen yolcu bekleme binası, 312 metrekare giden yolcu bekleme binası, bin 96 metrekare bilet satış ofisi genişletmesi ve 771 metrekare alanda bina tadilatı gerçekleştiriyoruz. 7 Blok ve 28 adet satış ofisi ilave olarak terminale kazandırdık” şeklinde konuştu. Üç etabı tamamlanan tır parkları hakkında bilgi veren Büyükgöz, “1.Etap’taki mevcut parkta yapılan revizyonların tamamlanmasının ardından; 540 tır ve kamyon, 250 binek araç kapasiteli parkı hizmete açtık. 2.Etap’ı 100 adet tır ve kamyon kapasitesi ile hizmete açtık. 3. Etap ise kentin lojistik merkez olma gücünü arttırmak için depo inşa ettik. Aynı zamanda Nakliyecilerin yeme içme ihtiyacını karşılayacak 230 metrekare alana restoran yaptık” dedi. Ardından Barış Mahallesi’nde yer alan Güzide Sosyal Tesisleri de yerinde incelendi.