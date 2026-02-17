Gebzeli öğrenci Ali Kerem Yavuz, American Mathematics Olympiad’da Türkiye birincisi oldu

Kocaeli

Gebze Özelsin Koleji 7. sınıf öğrencisi Ali Kerem Yavuz, ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarında elde ettiği derecelerle hem ilçenin hem de Türkiye’nin takdirini topladı. Ali Kerem Yavuz , American Mathematics Olympiad’da Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Ayrıca Fermat Mathematics Olympiad, International Math Challenge, Brainiacs Matematik Olimpiyatları ve German Math Yarışması organizasyonlarında da derece elde ederek başarısını devam ettirdi.



Geçtiğimiz ocak ayında Vietnam’da düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden öğrencinin katıldığı Fermat Matematik Olimpiyatı’nda dünya ikincisi olarak altın madalya ve kupa kazanan Ali Kerem Yavuz, aynı ay Bangkok’ta gerçekleştirilen International Math Challenge (IMC) Olimpiyatı’nda ise bronz madalyaya uzandı.



“Uluslararası arenada güçlü bir potansiyel”



Gebze Özelsin Koleji Ortaokul Müdürü Abidin Altıner, öğrencisinin başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğrencimiz Ali Kerem Yavuz’un azmi, disiplinli çalışması ve matematiğe olan ilgisi bu büyük başarıları beraberinde getirmiştir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Bu gurur verici tablo, öğrencilerimizin uluslararası arenada ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.” ifadelerini kullandı.