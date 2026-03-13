GEBZESİAD Gebze’nin iş dünyasını bir araya getirdi

Kocaeli

2022 yılında faaliyete geçen Gebze Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GEBZESİAD), bölgedeki sanayicileri ve iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik, kültürel ve sosyal gelişime katkı sunmayı amaçlayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Toplum yararına yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de dikkat çeken dernek, bu kapsamda düzenlediği iftar programında iş dünyası, bürokrasi ve sivil toplum temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

Gebze’nin ekonomik gücü ve toplumsal dayanışmanın öneminin öne çıktığı programa, Gebze bölgesindeki mülki idare amirleri, iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Görevimiz Gebze’yi ülkemizin gelişimi için değerlendirmek”

Gebze’nin, ekonomik ve iş hayatı olarak Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen GEBZESİAD Başkanı Muhammet Cihat Demirtaş, “Bize düşen görev de bu ekonomik potansiyele sahip Gebze’yi şehrimizin ve ülkemizin gelişimi için değerlendirmek. Biz üzerimize düşen görevin farkındayız ve bu yönde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.