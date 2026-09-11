GEBZESİAD, GTO seçimlerinde Aslantaş’a destek verecek

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) 3 Kasımda gerçekleşecek seçimler öncesinde iş dünyasının seçimlere ilişkin tutumu netleşmeye başlıyor. 415 üye ile faaliyet gösteren Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği (GEBZESİAD), düzenlediği basın toplantısıyla mevcut GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş’a destek vereceğini açıkladı.

Kente değer katma hedeflerinin temelinde gelecek nesillere daha iyi yaşam ve çalışma koşulları bırakmak olduğunu belirten GEBZESİAD Başkanı Muhammet Cihat Demirtaş, “Bizim hayalimiz ve hedefimiz bu kente değer katmak. Kente değer katmaktan kastımız, gençlerimizin daha iyi iş bulabilmesi, çocuklarımızın daha güzel ve kaliteli ortamlarda yaşayabilmesi. İş insanları olarak hepimizin ortak amacı, gelecek nesillere daha güzel yarınlar bırakmak” ifadelerini kullandı.

Kentte sürdürülebilir başarının dürüstlük ve liyakatle mümkün olacağını söyleyen Demirtaş, “Herkes kendi yaptığı işi çok iyi yapmalı ve çok dürüst olmalı. Gelecek, dürüst insanların elinde olmalı. Liyakat sahibi insanlar olarak hareket ettiğimizde daha başarılı olabileceğimiz açık. Sadece para kazanma odaklı hareket eden firmaların zaman içerisinde kaybolduğunu görüyoruz. Ancak kendisini kente, geleceğine ve çocuklarına karşı aidiyet duygusuyla konumlandıran, işini dürüst yapan insanlar ve kuruluşlar kalıcı oluyor ve kurumsallaşarak daha güçlü hale geliyor” diye konuştu.

“Kente güç katacak yöneticilere ihtiyaç var”

Gebze Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, mevcut başkan Abdurrahman Aslantaş’a destek verdiklerini açıkladı. Demirtaş, “Abdurrahman Aslantaş mevcut başkanlığa seçimle değil, yönetim içerisindeki bir seçimle geldi. Biz onun bütün üyelerin, ticaret yapanların ve ticaret ehlinin arasından seçimle gelerek bu kente güzel bir vizyonla değer katmasını istiyoruz. Bu anlamda bizim de kendisine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gebze’nin en büyük ihtiyacı fuar merkezi”

Demirtaş, GTO’nun yeni hizmet binasının yanı sıra Gebze’ye kazandırılacak bir fuar merkezinin de bölge ticaretine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Demirtaş, “GTO’nun yeni hizmet binasının ardından bu kente en fazla yakışacak ve ihtiyaç duyulan yatırımlardan birinin fuar merkezi olduğunu düşünüyorum. Gebze Ticaret Odası olarak bu kente bir fuar merkezi kazandırmak önde gelen hedefimiz” şeklinde konuştu.

Fuar merkezinin Gebze’deki işletmeler arasındaki ticari ilişkileri güçlendireceğini vurgulayan Demirtaş, “Gebze’de 10 OSB’miz ve binlerce fabrikamız var. Ancak bu fabrikaların önemli bir bölümü kendi aralarında ve kent ekonomisiyle yeterince ticaret yapmıyor. Bu ticareti Gebze’ye kazandırmak için atılabilecek en önemli adımlardan biri fuar merkezi olacaktır. Burada fabrikalarımızı, firmalarımızı ve ticaret erbabımızı bir araya getirerek birbirlerini daha hızlı tanımalarını sağlayabiliriz. Böylece hem kent içindeki ticareti geliştirebilir hem de Gebze’ye önemli bir ekonomik değer katabiliriz” dedi.