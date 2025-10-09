Gebze’ye esnafın kendini ait hissedeceği bir sosyal tesis kazandıracağız

Adem Adıgüzel/Kocaeli

1966 yılında kurulan Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bugün 3 bin 800 üyesiyle Kocaeli’nin en güçlü meslek örgütlerinden biri. Demir, başkanlık görevine başladığı 2022 yılından bu yana, esnafın hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesi için çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca seçim sürecine dair de açıklamalarda bulunarak, mevcut başkan olarak bu göreve sorumluluk bilinciyle devam etmek istediğini ifade etti.

Esnafın sosyal ve mesleki yaşamını güçlendirecek

Demir, “Gebze’ye esnafımızın kendisini ait hissedeceği, aileleriyle ve meslektaşlarıyla bir araya gelebileceği bir sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Kocaeli genelinde benzeri bulunmayan bu yapıyı, üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak planlıyoruz. Şu an planlama sürecindeyiz ve çalışmalara başladık. Amacımız, esnafımızın sosyal ve mesleki yaşamını güçlendirecek, birlik ve dayanışmayı pekiştirecek bir mekan inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Odanın yalnızca fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda sosyal ve mesleki projelerle de öne çıktığını belirten Demir, “Üyelerimiz için düzenli olarak kahvaltılar, istişare toplantıları ve çalıştaylar düzenledik. Bu buluşmalarda esnafımızın sorunlarını bire bir dinledik. Ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştirdik, mesleki eğitimler ve sertifika kursları açtık. Tüm bu faaliyetleri yaparken her zaman ortak akla başvurduk ve demokratik bir yaklaşımı benimsedik” dedi.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında deprem bölgesine sağlanan desteklere değinen Demir, “Deprem bölgesine yardım çalışmalarımızda para üzerinden bir akış olmadı. Esnafımız büyük bir dayanışma gösterdi; kimi battaniye getirdi, kimi ısıtıcı, kimi gıda malzemesi verdi. Biz de bu yardımları bir araya getirerek bölgeye ulaştırdık. Aşevi kurarken de yine esnafımız erzak desteğinde bulundu. Bu katkılarla bölgede aşevi kurduk ve binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırdık. Bütün bu çalışmalar, esnafımızın gönülden verdiği desteklerle mümkün oldu” şeklinde konuştu.

“Esnafı geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Eğitim ve gelişim faaliyetlerine dikkat çeken Demir, “Elektrikli araç bakımı, e-ticaret ve forklift gibi alanlarda eğitimler verdik. Bu eğitimlerle esnafımızı geleceğin mesleklerine hazırladık. Uluslararası fuarlara katılımı destekledik, Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen projeler kapsamında yüzlerce kişiye mesleki eğitim imkanı sunduk. Tüm bu adımları atarken vizyonumuz nettir: geçmişle uğraşmadan, geleceğe odaklanarak esnafımız için yeni ufuklar açmak” diye konuştu.

“Rekabet gücünü korumak için iş birliğine hazırız”

Esnafın karşılaştığı güncel sorunlara da değinen Demir, özellikle yüksek kira artışlarının, nitelikli eleman eksikliğinin ve zincir marketlerin yoğunluğunun esnafın rekabet gücünü zorladığını vurguladı. “Bu sorunların çözümü için oda olarak yerel yönetimlerle, bakanlıklarla ve ilgili tüm kurumlarla iş birliğine hazırız. Bu noktada önemli olan, esnafın menfaatini her şeyin üstünde tutmaktır” dedi.

Seçim sürecinde tüm adaylara başarılar dileyen Demir, “Ben bu seçime mevcut başkan olarak katılıyorum ve bunun getirdiği sorumluluğun bilincindeyim. Bu nedenle daha kucaklayıcı, daha birleştirici bir dille iletişim kurmayı tercih ediyorum. Hukuki haklarımızı elbette biliyoruz; fakat biz bu süreci tartışma ve gerginliklerle değil, demokratik bir olgunlukla ve sükûnet içinde yürütmek istiyoruz. Önemli olan esnafımızın geleceğini güvence altına almak ve bu kurumun vizyonunu geçmişe değil, yeniliklere ve ortak akla dayandırmaktır. Biz de bütün çabamızı, geçmişle uğraşmadan, geleceğe odaklanarak esnafımız için yeni vizyonlar üretmeye adayacağız” ifadelerini kullandı.