Gebze’ye modern ve donanımlı yeni itfaiye binası yapılıyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze’de yıllardır hizmet veren ve eskimesi nedeniyle yetersiz kalan itfaiye binasını yenileme kararı aldı. Buna göre Gebze Millet Bahçesi’ne modern ve son teknolojiyle donatılmış yeni bir itfaiye binası inşa edilecek.

Araç ve personel kapasitesi genişleyecek

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze’nin yeni itfaiye binası için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı. Yakın zamanda Gebze Millet Bahçesi’ndeki yeni yerinde daha modern imkânları ile hizmet girecek olan yeni müfreze binasının temel betonu atılarak kalıp montajlarına başlandı. Araç, ekipman ve personeli ile Türkiye’de örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye kazandıracağı yeni itfaiye hizmet binasıyla bölgedeki müdahale kapasitesini artırarak hizmet kalitesini daha da yukarı taşıyacak

Modern ve donanımlı hizmet binası

Gebze Millet Bahçesi’nin doğu bölümünde 4 bin 316 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Yeni Gebze İtfaiye Müfreze Binası, bin 735 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Zemin kat ve galerili 1. kattan oluşacak şekilde projelendirilen bina, hem operasyonel ihtiyaçlara hem de personel konforuna uygun olarak tasarlandı.

Binanın ön cephesinde itfaiye araç park alanı yer alırken, arka cephede çelik sundurmalı sert zemin alan bulunacak. Zemin katta araç giriş-çıkışının sağlanacağı 390 metrekarelik kapalı garajın yanı sıra 150 metrekarelik teras, haberleşme birimi, vardiya ve grup amirliği odaları, yazı işleri, eğitim ve toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, depolar, WC’ler, mutfak ile dinlenme ve yemekhane alanı yer alacak.

Birinci katta ise personelin kullanımına yönelik 4 yatakhane, WC ve duş alanları, mescit, depo ile spor ve eğitim salonu bulunacak. Yeni müfreze binası, modern yapısıyla Gebze’de itfaiye hizmetlerinin daha etkin ve konforlu bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.