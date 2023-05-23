GED Başkanı Özden: “Adana, geleceğin 7 sektörüne odaklanmalı”

ADANA - GED’in kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye’de inovatif girişimciliğin gelişmesine katkı sağlayan projeler üretttiğini, hayata geçirdikleri ‘Dijital Kuluçka Merkezi’nde genç girişimcilerle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özden, Türkiye’nin en önemli girişimci üslerinden birinin Adana olabileceğine dikkat çekti.

Adana’nın iş kültürü, jeopolitik konumu, genç nüfusu barındırabilme olanağı ve yatırım altyapısıyla yenilikçi girişimciliğe uygun bir iklimi barındırdığını aktaran Özden, “Yapılması gereken üniversite, kalkınma ajansı, meslek odaları, STK’lar, yerel yönetim işbirliği ve stratejik bir yol haritasından ibaret. Çocuklarımızın geleceği, daha gelişmiş, daha yaşanabilir bir Adana için bunu yapmalıyız. Adana’nın geleceğin sektörlerine geçiş sürecinde binalara, tesislere ihtiyacı yok. Girişimciden mentore, katalizör kurumlardan yatırımcıya sağlanacak ekosistem ile akılcı yol haritası belirlemeye ve en önemlisi samimiyet, inançla odaklanmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Özden’in önerdiği 7 sektör

- Yapay Zekâ ve Otomasyon

- Yeşil ve Yenilenebilir Enerji

- Sağlık Teknolojileri

- Robotik ve Otomasyon

- Biyoteknoloji ve Genetik Mühendislik:

- Yapısal Sağlık

- Sürdürülebilir Tarım ve Gıda