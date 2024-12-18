GED’den ÇKA desteğiyle ‘startup hukuku’ eğitimi

ADANA/EKONOMİ

Yenilikçi girişimleri mentor ve yatırımcıyla buluşturarak katma değeri yüksek üretim ve marka yaratma sürecine destek veren Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), iş insanlarına ‘Startup Hukuku Eğitimi’ verecek. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın ‘Teknik Destek’ kapsamında destek verdiği eğitimin sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve GED Başkanı Esra Özden tarafından imzalandı.

Uygulamayı değerlendiren GED Başkanı Esra Özden hem girişimcilerin hem de yatırımcıların hukuki haklarını bilerek karar almalarının daha sağlıklı bir süreci beraberinde getirdiğini ifade etti. Özden “Şirket kuruluşu, fikri mülkiyet haklarının korunması, sözleşme yönetimi, vergisel yükümlülükler ve veri koruma gibi başlıkları içerecek eğitim programından yararlanacak mentorlerimiz girişimci ve yatırımcıları doğru ve etkin olarak bilinçlendirmiş olacak. Böylece girişimci ve yatırımcılarımızın hukuki riskleri yönetmelerine katkı sağlamış olacağız” dedi.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da yatırımcı ve girişimcilerin yasal altyapıyı anlamasının bölgedeki girişimcilik faaliyetlerinin daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacağını vurguladı. Duran, Adana ve Mersin’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunan GED’in ‘Startup Hukuku’ eğitimini desteklediklerini söyledi.