Geleceğin girişimcileri erbaplarla buluştu

ESKİŞEHİR

Öğrencileri, öğretmenleri, girişimcileri ve sanayicileri bir araya getiren etkinlikte ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Turan, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Umut Rallas, Akka Çevre Atık Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Akbaş, ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda söz alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bir şirkete bir kişi alınacaksa artık diplomadan önce mesleğinde ne kadar iyi ve ne kadar düzgün bir insan, ne kadar ahlaklı bir insan ne kadar etik bir insan bunlara bakılıyor. Diploma çok gerilerde bakılan bir durum haline geldi” dedi. Günümüz gerçeğinde üniversiteye gitmenin tek başına yetmediğini ifade eden Kesikbaş, “Okulda olduğun sürece kendinizi geliştirmek zorundasınız. Hangi eğitimleri, sertifikaları aldınız. Dil eğitiminde, sporda, sanatta, sosyal sorumluluk projelerinde bulunuz. Bunları yaptıysanız üniversiteyi bitirirken diplomadan daha havalı bir şeye sahip olursunuz. Ayrıca insan kaynakları bunlara daha çok bakıyor” diye konuştu. Konuşmasında gençlere çağrı yapan Kesikbaş, “Sizlerden ricam dürüst olun, iyi olun, işinize odaklanın, tecrübe ve eğitimin sonucu olarak o yetenekleriniz mutlaka gelişecek. Örneğin gitar çalıyorsanız en iyi gitarı siz çalın, basketbol oynuyorsanız en iyi basketbolu siz oynayın. Meslek lisesinde okuduğunuz için üç boyutlu bakma zekânız var. Buna odaklanın ve kendinizi geliştirin” dedi.



ESO Meclis Üyesi ve Akka Çevre Atık Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Akbaş, bir meslek lisesi mezunu olarak hayata ve iş dünyasına atıldığını ifade ederek, “Üç yıl boyunca bir mali müşavirlik bürosunda çalıştım. Daha sonra bir fikir değişikliği ile ticarete ve üretim hayatına atıldı. Şu an geri dönüşüm sektöründe çalışıyorum. Ham madde üretip hem ülkemize hem de yurtdışına satıyoruz. Bu yüzden benim sizlere asıl söylemek istediğim şey hedef, hedef, hedef. Kendinize bir hedef koymanız gerektiğine inanıyorum. Hedefsiz hiçbir işte başarılı olamıyorsunuz. Geri dönüşüm ve özellikle de yenilenebilir enerji teknolojileri alanı geleceği çok parlak alanlar. Bu alanlara ilginiz varsa mutlaka hedefler edinin” diye konuştu.

Girişimcilik gelişsin istiyoruz

Panelde konuşan TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve kurduğu markalarla iş hayatında yer aldığını ifade eden Yusuf Melih Turan, GGK hakkında bilgi vererek, “Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası’ndan gelen 40 yaş altı girişimciler GGK’yı oluşturmakta. Amacımız girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve hızlandırmak. Sizin gibi gençlerimizle bir arada olarak yol göstermek, destek sumak ve mentorluk yapmak istiyoruz. Unutmayın bir fikriniz varsa biz buradayız.” dedi.

Geleceğin girişimcilerisiniz

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi ve Turmet Madencilik Genel Müdürü Umut Rallas, bir maden mühendisi ve girişimci olarak iş dünyasının değişimine tanıklık ettiğini belirterek, “Sizlerde geleceğin önemli girişimcileri ve icat çıkaranları olacaksınız. O yüzden ilk iş olarak global düşünüp, yerel de hareket etmeniz gerekiyor. Üniversite okumak güzel olsa da kendinizi geliştirmek, kendinize yatırım yapmak üniversite okumak kadar kıymetli. Sizlere güveniyoruz” diye konuştu.