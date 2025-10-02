Geleceğin tüketici trendleri DOSABSİAD’da konuşuldu

  1. Ekonomim
DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp, küresel rekabette artık sadece kaliteli üretmenin yetmediğini belirterek, “Katma değerli üretimin ve sürdürülebilir ihracatın anahtarı; değişen tüketici beklentilerini doğru okumak, tasarım gücümüzü artırmak ve inovasyonu tüm iş süreçlerimizin merkezine koymaktır” dedi.

EKONOMİ (BURSA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu toplantısında küresel rekabette fark yaratacak stratejiler ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Onur Kutlualp, küresel rekabette artık sadece kaliteli üretmenin yetmediğini belirterek, “Artık kuralların yeniden yazıldığı, tüketicinin her zamankinden daha bilinçli ve seçici olduğu bir dönemdeyiz. Bursa ve Türkiye sanayisi olarak bu yeni düzende pasif bir oyuncu olamayız. Katma değerli üretimin ve sürdürülebilir ihracatın anahtarı; değişen tüketici beklentilerini doğru okumak, tasarım gücümüzü artırmak ve inovasyonu tüm iş süreçlerimizin merkezine koymaktır” dedi. Kutlualp, düzenledikleri etkinliklerle üyelerine yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirterek, “Buradan elde edilecek içgörülerle firmalarımızın daha yenilikçi koleksiyonlar ve ürünler hazırlayacağına, böylece küresel pazarlardaki marka değerimizi ve pazar payımızı artıracağımıza inanıyorum. Amacımız, geleceği öngörmekle kalmayıp, onu tasarlayan taraf olmaktır” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca WGSN İş Geliştirme Müdürü Güzide Karpuz Kasman; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve değişen yaşam tarzlarının şekillendirdiği yeni tüketici profilleri, 2026 ve sonrası için öne çıkacak renk, doku, materyal ve tasarım akımları hakkında online bir sunum yaptı.

