'Gelecek AR-GE ve inovasyonla şekillenecek'

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

İnovasyon, dünyayı değiştiren fikirlerin doğuş yeridir diyen Dr. Ferkan Çelik, “Bu fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için patentten ürün sürecine kadar uzanan bir yolculuğa ihtiyaç duyarız. İnovasyon yolculuğunda karşılaşılan zorluklar da vardır. Risk almak, başarısızlıkla karşılaşmak, sınırları zorlamak gibi unsurlar inovasyonu destekleyen temel faktörlerdir. Ancak, bu zorluklarla başa çıkabilecek vizyoner liderler, büyük başarılara imza atmışlardır. Tam da bu noktada firmamızın adı olarak inovasyonun merkezinde yer alan ve müşterilerimize değerli rehberlik sağlayan bir isim belirledik, IQ&PARTNERS. İnovasyon haritası olarak, işletmelerin sınırlarını zorlamasına, yeni fırsatlar keşfetmesine ve sürdürülebilir büyüme stratejileri oluşturmasına devlet teşvik ve hibelerini de yanımıza alarak yardımcı oluyoruz” dedi.

Dr. Ferkan Çelik, “IQ&Partners ülkemiz şirketlerinin başarısı ve sürekliliğine katkı sağlamak amacı ile reel sektör dinamiklerine uygun global dünyada kalıcı olmak isteyen işletmelerin yapacakları yatırımlar için gerek duydukları finansal kaynaklara mevzuatların karışık yapısında kaybolmadan birlikte değer üretmek için kuruldu. İşletme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan finansman kaynağına yönelik hangi devlet desteğinin nasıl alınabileceği, yurt içi ve yurt dışı fon sağlayıcılarla nasıl irtibat kurulacağı hususlarında gereken analiz çalışmaları yapılarak etkili sonuçlar alınmasına katkı sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

“Kurum kültürümüzü “nitelikli insan kaynağıyla” birleştiriyoruz”

IQ&Partners ile yolculuğumuz, 2022 yılında, müşterilerimizin ağırlıklı olarak danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzere, Kamuda görev almış üst düzey yöneticiler, alanında uzman akademisyenler ve başarısını özel sektörde ispatlamış profesyonellerden oluşan ekibimiz ile başladı diyen Çelik, “’Mevzuatlara’ olan derin hakimiyetimiz ve kurumlar arası ilişki yönetimi ile hızlı, güçlü ve çözüm odaklı nitelikli sonuçlar elde ediyoruz. Yeteneklerimizle birlikte uluslararası standartlarda müşterilerimize çözümler üretiyoruz. İnovasyon sürecini yönetmek, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, pazarlama stratejilerini optimize etmek veya iş süreçlerini iyileştirmek gibi konularda müşterilerimize danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Doğru zaman ve doğru dinamiklerle iş yapıyor, hızlı ve verimli sonuçlara ulaşıyoruz. Farklı alanlardaki birikimleri bir araya getiren ve bütün yönleriyle çözümler üreten bir ekibiz. Yönettiğimiz işe “360 derece bakarak” müşterinin gelecek başarılarını şekillendiren yeni fikirler geliştiriyoruz. Sizin potansiyelinizi ve beklentilerinizi doğru okuyoruz. Bunlara yönelik stratejiler geliştiriyor ve kurumunuzu “geleceğe odaklı” dönüştürüyoruz. Şirket içindeki güçlü liderliğimizi tutku ve yaratıcılıkla buluşturuyoruz. Kurum kültürümüzü “nitelikli insan kaynağıyla” birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.