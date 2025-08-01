  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. ‘Gelecek Hayalim’ projesi kadın girişimciliğini destekleyecek
Takip Et

‘Gelecek Hayalim’ projesi kadın girişimciliğini destekleyecek

Mersin’de ‘Gelecek Hayalim’ projesi kapsamında düzenlenen ‘Gelecek Hayalim İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’ ile kadınların iş yaşamında daha çevik hareket etmeleri, yenilikçi çözümler üretmeleri ve sürdürülebilir projelere öncülük etmeleri hedeflendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
‘Gelecek Hayalim’ projesi kadın girişimciliğini destekleyecek
Takip Et

MERSİN/EKONOMİ

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ndeki etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Programla kadınların önünü açıyoruz. Belediye olarak bu alanda kadınlara destek vermek isteyen herkese elimizden gelen desteği sunacağımıza emin olabilirsiniz” dedi.

Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Mürvet Beydağı ise fırsat eşitliği temelli her projeye inandıklarını dile getirerek, “Kadınların iş dünyasında daha görünür ve daha güçlü olabilmeleri için çalışıyoruz. Eğitim programı kadınların iş yaşamında daha çevik adımlar atmalarına, sürdürülebilir çözümler üretmelerine ve inovatif düşünceyle fark yaratmalarına ilham verecek” diye konuştu.

Şehirler
BUSİAD: Ekonomide iyimserlik sinyalleri artıyor
BUSİAD: Ekonomide iyimserlik sinyalleri artıyor
Orman yangınında 3 milyon ağacı kaybettik
Orman yangınında 3 milyon ağacı kaybettik
HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl tercih sürecindeki gençlere ilham verdi
HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl tercih sürecindeki gençlere ilham verdi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gebzeli gazetecileri ağırladı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gebzeli gazetecileri ağırladı
Logo Yazılım, NextGeneration programıyla ikinci kuşağı geleceğe hazırlıyor
Logo Yazılım, NextGeneration programıyla ikinci kuşağı geleceğe hazırlıyor
İZBAŞ, yeni yatırımlar ve büyüme alanıyla ihracatta fark yaratacak
İZBAŞ, yeni yatırımlar ve büyüme alanıyla ihracatta fark yaratacak