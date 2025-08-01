‘Gelecek Hayalim’ projesi kadın girişimciliğini destekleyecek

MERSİN/EKONOMİ



Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ndeki etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Programla kadınların önünü açıyoruz. Belediye olarak bu alanda kadınlara destek vermek isteyen herkese elimizden gelen desteği sunacağımıza emin olabilirsiniz” dedi.



Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Mürvet Beydağı ise fırsat eşitliği temelli her projeye inandıklarını dile getirerek, “Kadınların iş dünyasında daha görünür ve daha güçlü olabilmeleri için çalışıyoruz. Eğitim programı kadınların iş yaşamında daha çevik adımlar atmalarına, sürdürülebilir çözümler üretmelerine ve inovatif düşünceyle fark yaratmalarına ilham verecek” diye konuştu.