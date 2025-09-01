Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, 2,5 Milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden atölyelere, konserlerden lunaparka kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan fuar, Kahramanmaraşlılara renkli günler yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl Başkan Fırat Görgel tarafından yeniden hayata geçirdiği ve bu yıl da artarak devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı, unutulmaz bir finalle sona erdi. 31 gün boyunca kesintisiz devam eden fuar, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap eden etkinlikleriyle milyonlarca vatandaşı bir araya getirdi. Çocuklar lunapark, oyun ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenirken; gençler konserlerde sevdikleri sanatçılarla buluştu, yetişkinler ise hem geçmişten izler buldu hem de yeni anılar biriktirdi.

2,5 Milyon Ziyaretçi

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM), bir ay boyunca adeta şehrin kalbi oldu. Resmî verilere göre fuar alanını 2,5 Milyon kişi ziyaret etti. Yeme içmeden lunaparka, atölyelerden kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan fuar, Kahramanmaraşlılara renkli günler yaşattı.

Ünlü İsimler Sahne Aldı

Fuar kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne aldı. Ceza, Sakiler, İsmail Altunsaray, Bayhan, Murat Kekilli, Merve Özbey, Mithat Körler, Mehmet Erdem, İkilem, Buray, Mustafa Ceceli, Mahmut Tuncer, Serkan Kaya, Resul Dindar ve Gökhan Türkmen konserleri büyük ilgi gördü. Ayrıca Kahramanmaraş’ın sevilen sesleri Burak Bayram, Süleyman Güçlü, Furkan Pehlivan, Oldu O Zaman, Hatice Gökçeli, Mehmet Hacıbebekoğlu, Cemile Sönmez, Kemal Kutlu ve Grup Sıra da sahne alarak yerel sanatın gücünü ortaya koydu.

Çocuklara Özel Gösteriler

Fuar boyunca çocuklara özel etkinlikler de büyük ilgi topladı. Rafadan Tayfa ve Kukuli gösterileri, minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Aile Teması Ön Planda

2025 Aile Yılı kapsamında “Ailecek Fuardayız” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, aile kavramını pekiştiren etkinlikler öne çıktı. Zekeriya Efiloğlu ve Sıtkı Aslanhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiler yoğun katılım görürken, Mehmet Ercan’ın sunumuyla düzenlenen “Aileler Yarışıyor” programı birçok kez sahnelendi.

Kültür ve Sanat Bir Arada

Fuar, konser ve söyleşilerin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Karacaoğlan Âşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı programı düzenlenirken, Kafkas dans gösterisi de izleyenlerden büyük alkış aldı.

Esnafa ve Vatandaşa Katkı

Geleneksel Ağustos Fuarı, şehre sadece eğlence değil ekonomik katkı da sağladı. Fuar süresince esnafın yüzü gülerken, etkinliklerin vatandaşlara psikososyal anlamda da önemli destek sunduğu belirtildi.

Teşekkür Mesajları

Katılımcılar, fuardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.