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Geleneksel Renault Trucks Fest, yarın Mersin’de!

Sürücülerin yakıt ekonomisinde hünerlerini sergilediği Renault Trucks Optifuel Challenge’in Mersin etabı, yarın Renault Trucks Yetkili Servis ve Bayisi Erman Ticari Araçlar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Haber Merkezi
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Geleneksel Renault Trucks Fest, yarın Mersin’de!
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MERSİN/EKONOMİ

Türkiye’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen Renault Trucks Optifuel Challenge kapsamında sürücüler, Renault Trucks T 480 Turbo Compound çekicilerle önceden belirlenen rotada en düşük yakıt tüketme hedefiyle ter dökecek. Yarışma boyunca sürücüler, Renault Trucks’ın gelişmiş Turbo Compound motor teknolojisini de doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. Optifuel Challenge yarışmacılarının performans değerlendirmesinde ekonomik sürüşe dair bilinç, güvenli sürüş alışkanlıkları ve araç kullanımı değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Optifuel Challenge’in bir yarışmanın ötesinde Renault Trucks’ın sürdürülebilir taşımacılık vizyonunun en somut örneklerinden olduğunu vurgulayan Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Ahmet Gözü, herkesi bu etkinliğe davet etti.

Renault Trucks’ın yeni modellerinin de sergileneceği etkinlik, Erman Ticari Araçlar’ın merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi 139’uncu caddedeki yerleşkesinde, 16.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek.

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