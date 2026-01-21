Gelinlik Tasarım Yarışması’nda genç tasarımcılar ödüllerini aldı

EKONOMİ / İZMİR

Uluslararası moda dünyasının önemli buluşmalarından IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında bu yıl 16’ncısı düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’nda ödüller, final defilesiyle sahiplerini buldu. Yarışmanın birincilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü mezunu Nihan Selin Paksoy kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında 20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen, 103 tasarımcının, 206 tasarımla başvurduğu yarışmada, jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda finale kalan 15 tasarımcı, Fuar İzmir B Hol Defile Alanı’nda düzenlenen finalde podyuma çıktı.

Yarışmanın birincilik ödülünü alan Paksoy 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027 kapsamında Performans Defilesi yapma hakkının da sahibi oldu. İkincilik ve 75 bin TL para ödülü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Sevgi Aleyna Buzkıran’ın olurken aynı bölümden mezun Seher Yılmaz üçüncü olarak 50 bin TL para ödülü kazandı.

Yasin Akçakaya: “Sektörümüze yeni yetenekler kazandırıyoruz”

Gelinlik Tasarım Yarışması’nın sektöre sağladığı katkıyı vurgulayan Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, “Gelinlik Tasarım Yarışması, genç tasarımcılar için kendilerini ifade edebilecekleri çok özel bir alan açıyor ve sektörümüze nitelikli insan kaynağı kazandırıyor. Yarışma birincisine sunulan performans defilesi ise tasarımcıların markalaşma yolculuğunda çok önemli bir eşik niteliği taşıyor. 16 yıllık geçmişiyle bu yarışma vesilesiyle sektörümüze yeni yetenekler kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Zafer Levent Yıldır: “İzmir, üretimin, tasarımın ve yaratıcılığın kenti”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da, Gelinlik Tasarım Yarışması’nın genç tasarımcılar için yıllardır güçlü bir başlangıç noktası olmaya devam ettiğini belirterek, “Bu yarışma; tasarımı bir düşünce biçimi olarak ele alan, üretimle estetiği aynı çizgide buluşturan, gençlere kendilerini ifade edebilecekleri bir alan açan önemli bir platform. Bu podyumdan çıkan pek çok ismin sektörde güçlü markalar yarattığını, koleksiyonlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirdiğini görüyoruz” dedi.