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Gemlik Belediyesi, zeytin alımına başladı

Zeytin üreticisine destek olmak için 75 ton yağlık zeytin alacağını duyuran Gemlik Belediyesi alıma başlarken Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Girdi maliyetleri arttı, bu da üreticinin ürününden beklediği geliri karşılamıyor. Üreticimize destek olmak amacıyla, piyasa fiyatının üzerinde alım yapıyoruz” dedi.

Ali Şahin
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Gemlik Belediyesi, zeytin alımına başladı
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EKONOMİ/BURSA
Gemlik Belediyesi, bu yıl da zeytin üreticilerine destek oldu. Belediye, Gemlikli üreticilerden 75 ton zeytin alma hedefiyle ürün alımlarına başladı. Umurbey GEMTAR Kırsal Kalkınma Ofisi Bahçesi'nde kurulan kayıt masasında, yaprakları alınmış ve ayıklanmış zeytinler alınmaya başlandı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik zeytininin dünyanın en kaliteli zeytini olduğunu vurgurken, “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar zeytin üreticisini de etkiliyor. Girdi maliyetleri arttı, bu da üreticinin ürününden beklediği geliri karşılamıyor. Üreticimize destek olmak amacıyla, piyasa fiyatının üzerinde alım yapıyoruz. Kilosunu 40 TL’den, 75 ton yağlık zeytin almayı hedefliyoruz. Böylece Gemlikli üreticimize 3 milyon liralık destek sağlamış olacağız” dedi.

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