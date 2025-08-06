Gemlik Gençlik Merkezi hizmete açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’da gençlerin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları için destek ve yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, rahat ve güvenli alanlarda ders çalışmalarına imkan sunacak olan Gemlik Gençlik Merkezi’ni düzenlenen törenle hizmete aldı. Ders çalışılabilecek alanların, kütüphanenin ve dinlenme salonlarının yer aldığı Gençlik Merkezi’nde, ücretsiz internet erişimi sunulacak, içecek ikramında bulunulacak. 24 saat açık olduğu zamanlarda sıcak çorba servisinin de yapılacağı merkez, gençlerin sadece sınavlara değil; aynı zamanda hayata hazırlanabileceği bir adres haline gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençler için yalnızca bir bina değil; kendilerini ifade edebilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri, birlikte üretebilecekleri bir yuvayı açtıklarını söyledi. Bursa’da herkesin özgürce düşünmesini, birlikte üretmesini ve gelişmesini istediklerini belirten Başkan Bozbey, “Kentte gençlerin konuştuğu, yönettiği, karar verdiği bir sistemi adım adım inşa ediyoruz. Gençlik merkezlerini, gençlerin bir araya gelebildiği, birbirinden öğrenebildiği, birlikte gelişebildiği mekânlar olarak tasarlıyoruz. İnsanların birbirine yabancılaştığı, birbirine selam vermeye çekindiği bir süreci yaşıyoruz. Bunları aşmanın yolu, bu tür gençlik merkezleri oluşturmaktır” dedi.

“Gençliğin potansiyeline inanıyoruz”

Gemlik Gençlik Merkezi’nin sadece sınavlara değil; aynı zamanda gençlerin hayata hazırlanabileceği bir adres haline geleceğini söyleyen Başkan Bozbey, “Gençlerin sadece test çözmesini değil; hayata dair deneyimler kazanmasını, kendini tanımasını, düşünmesini ve birlikte yol almasını istiyoruz. Gençlerin sadece akademik başarılarla değil; özgüvenleriyle, yaratıcılıklarıyla ve girişimci ruhlarıyla da yükselmesini istiyoruz. Çünkü biz, gençliğin potansiyeline yürekten inanıyoruz. Çok yakında Yıldırım Çınarönü, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerimize de gençlik merkezleri kazandıracağız. Gençlik merkezlerimizi Bursamızın her köşesine ulaştıracağız” diye konuştu.

Bu yaz Orhangazi Gençlik Merkezi’nde başlatılan yaz etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, her ilçede ve mahallede gençlerin rahatça ulaşabileceği nitelikli ve ücretsiz imkanları oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Kırtasiye desteği ve tercih danışmanlığıyla da gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, konuşmasının sonunda Bursa’da yaşanan yangınlara ve su tasarrufu konularına da değindi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve protokol üyeleri, daha sonra Gemlik Gençlik Merkezi’ni gezdi.