Gemlik; kentsel dönüşüm ve turizmle yıldızını parlatacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Zeytini ile tarım, sahilleri ile turizm, barındırdığı limanlar ve sanayi tesisleriyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Gemlik’i değerleriyle birlikte büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “120 bin nüfusu ve barındırdığı ekonomik kapasitesiyle Türkiye’nin önemli ilçeleri arasında yer alıyor. Gemlik hem tarım hem sanayi hem de turizm şehridir. 17 köyü ile hayvancılığa elverişli, ovadaki zeytiniyle önemli bir markadır. Geçmiş dönemlerde otoyol ve kuzey imar planlarıyla açılan alanlar nedeniyle zeytin alanlarında azalma oldu ama bunun önüne geçeceğiz” dedi. 35,8 kilometrelik sahili ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Gemlik’te sahillerin tam anlamıyla kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Deviren, “Kumla, Kumsaz ve Gemsaz gibi sahillerimizi marka tesis, işletme ve çeşitli aktivitelerle zenginleştireceğiz. Körfez’de üniversiteden başlayıp sanayi yoluna kadar çok güzel kumsallar var. Buraları halka açarsak hem Gemlik halkı denize girmek için Kumla’ya gitmez hem de üniversitemize maddi manevi fayda sağlamış oluruz. Öncelikle deniz suyunu ve kumsallarımızı maksimum hijyen seviyesine getirmeye çalışacağız. Ayrıca Gemlik’in tarihi dokusunu da öne çıkaracak ziyaret alanları oluşturacağız. Deniziyle, sosyal aktiviteleriyle ve görüntüsüyle Gemlik’i Bursa’nın Bodrum’u yapacağız” diye konuştu.

Marina için top bakanlıkta

Kumsaz’da 500 dönüm alanda içinde sosyal alanlar ile konaklama alanlarının yer alacağı bir spor kompleksi inşa etmek istediklerini belirten Şükrü Deviren, 35 milyon dolarlık proje için yatırımcı arayışında olduklarını söyledi. İki aşamalı proje ile bilgi veren Deviren, “Gemlik deprem kuşağında. Afet halinde bu alan 10 bin kişilik bir konteyner kente dönüşebilecek. Denizden ulaşımı da bulunacak olan proje deprem riski olan Gemlik için önemli bir proje” diye konuştu. Gemlik’e bir marina kazandırılması konusunun Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın çalışmaları arasında olduğunu hatırlatan Deviren, “Gemlik, turistlerin İznik ve Orhangazi’ye kadar ulaşabileceği bir merkez olabilir. Bu İznik’i de rahatlatır.

İlçenin yüzde 30’u acil dönüşmeli

Deprem kuşağında olan Gemlik’te riskli yapılar göz önüne alındığında kentsel dönüşümün acil olarak devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Deviren, “2 bin 800 hektarlık rezerv alan oluşturduk ve proje çalışmalarına başladık. Ayrıca Gemlik içerisinde 5 mahalleyi kapsayan 23,5 hektarlık bir alanda ada bazlı kentsel dönüşüm planlamaları yapılıyor. Gemlik’te en az 8 bin 500 riskli bina var. Gemlik’in yüzde 30’unun kesinlikle dönüşmesi gerekiyor. 5 yılda bunu bitirmemiz mümkün değil ama en riskli alanlardan başlayacağız. Gemlik Belediyesi’nin kendi başına büyük bir dönüşümü kaldırması mümkün değil. Bunun için Büyükşehir’in BURKENT firması ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan destek alarak nasıl bir dönüşüm yapmak istediğimizi projelerle sunmak için Ankara’ya bir ziyaret yapacağız” açıklamasını yaptı.