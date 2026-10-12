Gemlik TSO’da Hamaloğlu yeniden başkan seçildi

EKONOMİ (BURSA) - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) seçimlerinde beyaz listeyle yarışan Hasan Hamaloğlu, 27 meclis üyeliğinin 19’unu kazanarak üyelerden bir dönem daha görev aldı.

Seçim sonuçlarının, hayata geçirmeyi hedefledikleri projelere duyulan güveni gösterdiğini belirten Hamaloğlu, yeni dönemde devam eden projeleri tamamlayarak Gemlik’in gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Hasan Hamaloğlu, özellikle Gıda OSB ve Yat Limanı projeleri kapsamında yürüttükleri çalışmaların üyeler nezdinde karşılık bulduğunu söyledi. Yeni dönemde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artıracak projelere odaklanacaklarını vurgulayan Hamaloğlu, hedeflerinin Gemlik’in ekonomik gelişimini hızlandırmak olduğunu kaydetti. Projelerini kentin geleceğine yönelik vizyon çalışmaları olarak nitelendiren Hamaloğlu, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artıracak, Gemlik’in gelişimine ciddi anlamda katkıda bulunacak, kentin 21. yüzyılını temsil edecek projelerle yola çıktık. Üyelerimizin desteğiyle seçimi kazandık. Bundan sonra da üyelerimize layık olmak için daha çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.