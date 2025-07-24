Gemlik ve Orhangazi, Yeşil Gıda OSB için bir araya geldi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde planlanan ve Gemlik Zeytini başta olmak üzere, Bursa genelinde tarım ürünlerini katma değerli hale getirmeyi amaçlayan Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı. GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile OSB yönetimi de katıldı. Toplantıda Gemlik merkezli olarak hayata geçirilmesi planlanan Yeşil Gıda OSB’nin bölge tarımına ve ekonomisine sağlayacağı katkılar konuşuldu. Projenin, sadece Gemlik’i değil, Bursa genelinde tarımsal üretim yapan tüm ilçeleri kapsayarak bölgedeki tarımsal üretimi daha verimli, çevreci ve sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, “Yeşil Gıda OSB, sadece bir sanayi projesi değil; aynı zamanda bölge tarımının geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli hale gelmesi, hem üreticiyi güçlendirecek hem de istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. Burada çiftçimiz tarlasında ürünü birinci elden fabrikalar aracılığıyla işlenmeye başlanacak” dedi.

Toplantıda söz alan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Gemlik ve Orhangazi olarak bu süreçte birlikte yol alacağımıza yürekten inanıyorum. Hem belediyelerimiz hem de ticaret ve sanayi odalarımızla güçlü bir iş birliği içindeyiz. Bu birlikteliğin bölgemize vizyoner bir değişim getireceğini düşünüyorum. Gemlik Belediyesi olarak ortak akıldan ve birlikte üretmekten yanayız. Bu projelerle birlikte hem ekonomimize hem de sosyal yaşamımıza değer katacak adımları atacağız” dedi. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da ilçeler arası iş birliğiyle bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlanacağını vurguladı.