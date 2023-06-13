Genç çizerler ödülüne kavuştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Benmaker ve KalDer iş birliğinde düzenlenen, 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Ulusal Karikatür Yarışması Genç Çizerler' yarışmasının ödül töreni Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nda yapıldı. Türkiye’nin birçok şehrinden öğrencilerin katıldığı ödül töreninde konuşan, KalDer Bursa Şubesi Başkanı Emin Direkçi, “Bizler bu yarışmada 'Gelecek ve yaşam' dedik. Gençlerimiz kendilerini ifade ettiler. Ben jürideydim ve değerlendirmekte çok zorlandım. Teknoloji ilerliyor ve insanlar pek çok şeye ulaşabiliyor. Ancak biz insan olmayı unutuyoruz. Bizim insanların içindeki cevheri çıkarıyor, çocuklarımızı yetiştiriyor olmamız lazım. Bunu yapmazsak verdiğimiz teknik bilgiler bir işe yaramaz” dedi.

“Ülkenizi kalkındırın”

Ödül törenine ev sahipliği yapan Ermetal Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, iş hayatında yaşadıkları zorluklar konusunda örnekler verdikten sonra, “Patron ola ola bıktık. Çocuklar, karikatür yapmak geleceğin makinalarının üstün silahlarının kalkınmasını sağlar. Nereden biliyorum? Ben de karikatür yapıyorum. Ben karikatür yaptığım zaman, ‘defter alamam ben sana’ deniyordu. Ağaç yaşken eğilir. Bu çocuklara inanın ve güvenin. Benim hayatım karikatür ile geçti. Benim evim fabrikanın bahçesinde duruyor. İstiyorsan, yaparsın. İstemeden yapılacak bir şey yoktur. Yapın ülkenizi kalkındırın. Benim modern bir arabam, lüksüm yok. Bir sürü hatalarım olmakla beraber dinime inanıyorum. İsraf haramdır. Japon bir Türkolog bana bir şey öğretti. ‘Hakkını kaptırma, kimsenin hakkına tecavüz ettirme’, ‘Hakkını kaptırma önce sen yaşa, sonra kimsenin hakkına tecavüz etme’ dedi. Bana neden bağırıyorsun? Dedim. ‘Git sen de başkalarına bağır’ dedi. Size biraz sesim yükseldi. Kusura bakmayın. Bu çocuklar çiziyorlar ve çizmeye mutlaka devam etsinler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyaları takdim edildi.