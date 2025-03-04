Genç girişimci Türk iş insanlarından Kırgızistan’a çıkarma

Kırgızistan Cumhuriyeti fahri konsolos adayları, 24-28 Şubat 2025 tarihlerinde Türk girişimci iş insanları ve Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş’tan oluşan bir heyetle bu ülkeye bir dizi ziyarette bulundu. Organizasyonu, heyetin başkanlığını ve mihmandarlığını Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova yaptı. Heyetin çalışmalarından sonra basın açıklaması yapan Lira Sydkova, “Kırgızistan ile Türkiye iki kardeş ve dost ülke. Türk iş insanlarını Kırgızistan’da ağırlamaktan onur duyduk. Başkanlığını yapmaktan büyük keyif aldığım heyetin çalışmalarının, ikili görüşmelerinin her iki ülke içinde verimli olmasını, yatırımlara dönüşmesini, Türkiye ve Kırgızistan arasında kurulacak ticari köprünün önemli bir halkası olmasını diliyorum” dedi.

Kırgızistan İzmir Fahri Konsolos adayı olan, lojistik ve yazılım sektöründen marka olan U Lojistik ve U Logi şirketleri ile U Holding çatısı altında yapılanan ve insan hayatına dokunan her alanda var olmayı, hizmet etmeyi kendisine hedef koyan Musa Alper Uçak, U Sağlık, U Ambulans, U Gym, vb. şirketlerin temelini atmaya başladıklarını belirtti. “U” ve “U Holding” logosunun anlamını ve Kırgızistan İzmir Fahri Konsolos adaylığını anlatan Musa Alper Uçak: “ U taşımaktan onur duyduğum, soylu ailemin soyadı olan Uçak’ın ilk harfi. Türkiye’nin evliyaları ile anılan mistik kenti Siirt’in Tillo ilçesinde yaşayan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisiyim. İlk ismim Musa rahmetli dedemin adı. Her zaman büyük bir onurla ismini taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Babam Hayrettin Uçak ve sevgili annem Nihal Uçak’a dedemin adını taşıma sorumluluğunu bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Logomuzdaki parçalar ise hedeflerimiz olan şirketleri temsil ediyor. Zaman içinde hepsini ekibimle birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Kırgızistan ile Türkiye’nin kardeş iki ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Uçak, “İstanbul Başkonsolosu Lila Sydykova ve Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş ile tanıştığımız ilk gün U Holding ve benim için Kırgızistan ile ticaret köprüsü oluşturmanın önemini gördüm. Sayın Sydkova’nın; genç Türk girişimcilerin önünü açması son derece saygın ve takdire şayandı. Göstermiş oldukları ilgi ve dostluk nezdinde, İzmir Fahri Konsolosluğu için kabul ederseniz ben varım dedim. Kırgizistan davetlerinde ülkenin kültürü, yöneticileri, iş dünyaları, iş insanları hakkında bilgi sahibi olmamı sağladılar. Genç girişimcilerden oluşan heyetimizle tek tek ilgilendiler, Ülkenin üst düzey yöneticileri ile görüşmemizi ve ikili iş görüşmeleri ile yatırım projeleri üzerine görüşme olanağı sağladılar” diye konuştu.

“Kırgızistan İzmir Fahri Konsolosu olarak görev verilirse iki ülke arasında ticaret köprüsünün ilk taşlarından birini ben koymalıyım” diyerek yaş meyve sebze sektöründe ilk ihracatlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Uçak, “Özellikle hidro elektrik santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji ve dünyanın en uzun kayak pistine sahip Karakol kentinde turizm sektöründe ilk görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Dürüstlük, çalışkanlık, insana insan olarak değer vermek ilkelerinden ödün vermeden oluşan birlikteliklerin ölümsüz olduğuna kuşaklar boyunca devam edeceğine inanıyorum. Heyetimizin her üyesinin yaptığı çalışmaların, görüşmelerin, ülkem ve Kırgızistan için hayırlı olmasını, sonuçlarının uzun yıllarca devam edecek birlikteliklerin ilk adımı olmasını diliyorum” dedi.