Genç Girişimciler Kurulu tanışma toplantısında yeni yönetim ve vizyon tanıtıldı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi tarafından düzenlenen tanışma toplantısı, kahvaltı eşliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ESO Meclis Katip Üyesi Furkan Ay ve çok sayıda kurul üyesi katıldı.



Toplantının açılışında konuşan GGK İcra Komitesi Başkanı İlhan Köksal, kurulun gelecek vizyonunu aktararak kamp programı ve yeni buluşmalar hakkında bilgi verdi. Köksal, “Daha çok bir araya gelmek, birbirimizi daha iyi tanımak ve büyümek önceliğimiz olacak” dedi. Köksal ayrıca, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Genç girişimciler olarak en büyük gücümüz birbirimize olan desteğimizdir. Farklı sektörlerden geliyoruz, farklı işler yapıyoruz ama bir araya geldiğimizde çok daha güçlü bir sinerji ortaya çıkıyor. Hep birlikte hareket ettiğimizde yalnızca bireysel başarılarımızı değil, şehrimizin girişimcilik ekosistemini de ileri taşıyacağız. Amacımız ortak akılla üretmek, birlikte öğrenmek ve birlikte büyümek" ifadelerini kullandı.



GGK Başkan Yardımcısı Eray Gönenli ise, kurulda yer alan aktif ve başarılı kişilerin önemine dikkat çekerek, “Farklı proje ve önerilerle bir araya gelmeniz bizler için çok değerli. Hep birlikte başarılı bir dönem geçireceğiz. Bu dönemde her üyemizin sürece katkı sağlamasını ve sorumluluk almasını önemsiyoruz. Hepimizin enerjisi ve birikimi, kurulun geleceğini şekillendirecek” diye konuştu.



Toplantıda söz alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, genç girişimcilere başarı dileklerini ileterek, “Genç STK’ların yarattığı sinerji çok değerli. Günün adamı olmak değil, yarının adamı olmak önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederseniz çok güzel işler başarabilirsiniz” dedi. ETO Başkanı Metin Güler ise, girişimciliğin geleceğe yatırım olduğunun altını çizerek, “Bugün oluşturduğunuz dostluklar yarın büyük iş birliklerine dönüşecektir. Birçok alanda daha etkin roller alacağınızdan eminiz"diye konuştu.