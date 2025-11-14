Genç girişimler, ‘Bursa Demo Day 2025’te sahneye çıktı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa'yı girişimciliğin ve inovasyonun merkezi haline getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, şirket temsilcilerini, akademisyenleri, kamu kurumlarının teknik ekiplerini ve üniversite öğrencilerini DemoDay 2025’te buluşturdu. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda hazırlanan programa, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD destek veriyor.

“Bir kentin değeri; paylaştığı hayallerde saklıdır”

Bursa Demo Day 2025 ile fikirden eyleme, eylemden başarıya uzanan yolculukların, iş birliğinin ve umudun sahnesinde olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, “Burası sadece bir yarışmanın değil; vizyonların, ekip ruhunun ve geleceğin buluştuğu bir yer. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz; kentimizin potansiyelini, vizyonunu ve enerjisini bu dönüşümle bütünleştirmektir. Bir kentin gerçek değeri sadece altyapısında değil, insanının ürettiği fikirlerde, geliştirdiği projelerde ve paylaştığı hayallerde saklıdır” dedi.

“Görevimiz, Bursamızı çekim merkezi haline getirmek”

Girişimciliğin risk kadar ödülü, zorluklar kadar fırsatları da içinde barındırdığını dile getiren Gazioğlu, sahne alacak her projenin, bir cesaret göstergesi olduğunu ifade etti. Yarışmaya katılanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıktığını vurgulayan Gazioğlu, “Bu sahnede; azminizi, emeğinizi ve inancınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Alt yapı desteğimizle, ofis alanlarımızla, mentorluk programlarımızla, hibe ve kaynaklarımızla daima yanınızda olacağız. Bizim görevimiz sadece bugünü iyileştirmek değil; Bursamızı, gençlerin ve yenilikçilerin geleceğe yön verdiği bir çekim merkezi haline getirmektir” diye konuştu.

“Bursa, fikirlerin başkenti olacak”

Salonda, Türkiye’yi hatta dünyayı değiştirecek fikirlerin var olduğuna inandığını söyleyen Gazioğlu, atılan her adımın Bursa’nın, ülkenin ve insanlığın geleceği için bir umut olduğunu vurguladı. Umudu birlikte büyütmekten gurur duyduklarını da belirten Gazioğlu, “Gerçek başarı; denemeye cesaret etmekte, her düşüşten sonra yeniden kalkabilmekte, vazgeçmemekte gizlidir. DemoDay 2025’in, kentimizin teknoloji ve inovasyon yolculuğunda yeni kapılar açmasını, Bursamızı fikirlerin başkenti haline getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarına giren projelerin ilgili birimlerde küçük ölçekli olarak test edilmesine imkân tanıyan kavram kanıtı (PoC) süreci, video gösterimiyle anlatıldı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Derya Özgök de kamu, girişimci ve akademi iş birliğiyle yürütülen DemoDay 2025 sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Süreç içinde seçilen 20 girişimin PoC (test) süreci ile belediye hizmetlerinin ölçümlendiğini anlatan Özgök, 17 girişimcinin yapacağı sunumun ardından başarılı projelerin belirleneceğini ifade etti. Belediye açısından önemli kazanımlar elde edildiğini hatırlatan Özgök, başarılı olan uygulamaların ilerleyen dönemlerde kalıcı belediye hizmetlerine dönüşmesini hedeflediklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursa’yı akıllı şehircilikte öncü bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Özgök, Bursa Demo Day 2025’te emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bursa’nın akıllı şehircilik vizyonuna katkı sağlayan DemoDay de girişimciler, sahneye çıkarak projelerini akademisyenlerden oluşan jüri önünde anlattı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği sunumlar, kamu kurumu yöneticilerini, öğrencileri ve iş dünyasının temsilcilerini inovasyon yolculuğuna çıkarttı. Yeni umutların ve iş birliklerinin kapısını aralayan DemoDay de birinci olan girişime 500 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca Platin Capital tarafından iki ayrı projeye 75’er bin TL ödül verilecek. Yine Platin Capital tarafından birinci seçilen girişim, yatırım turuna çıkarılacak. BUSİAD ise ilk 5’e girmeye hak kazanan girişimler için yatırımcı görüşmeleri düzenleyecek.