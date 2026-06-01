Genç İZİKAD girişimcilik yarışması sonuçlandı: Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirildi

Genç girişimcileri desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği odağında sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Genç İZİKAD Girişimcilik Yarışması tamamlandı. Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu koordinasyonuyla gerçekleşen yarışmanın bu seneki teması ise ‘Teknoloji ile Dayanıklı Gelecek’ oldu.

Bu yıl yarışmaya 14 farklı üniversiteden 87 öğrenci katıldı. 19 projenin final değerlendirmesine kaldığı yarışmada ilk üçün sıralamasında salonda hazır bulunan katılımcıların da katkısı oldu. Jüri üyelerinin oyları yüzde 70 oranında belirleyici olurken, yüzde 30’luk bölüm ise salonu dolduran katılımcıların oylarıyla şekillendi. Yarışma sonunda birinci olan ekibe 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL değerinde proje destek ödülü verildi.

Özden Erten: “Bu yarışmanın kaybedeni yok”

Her geçen yıl katılımcı ekip sayısının katlanarak arttığını, 2025 yılında katılan projelerden, ekip sayısına kadar büyük bir artış olduğunu vurgulayan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, “Bu yarışmanın kaybedeni yok. Tüm gençlerimiz, girişimcilik yolculuğunun ilk adımını burada atmış oldular. Girişimci olmak için neler gerektiği ile ilgili eğitimler aldılar, mentör görüşmeleri sağladılar, önemli kişi ve kurumlarla iletişim kurdular. Yarışmanın sonucundan bağımsız sırf bunlar bile büyük kazanımdır” dedi.

Bu yılın temasını ‘Teknoloji ile Dayanıklı Gelecek’ olarak belirlediklerini vurgulayan Erten, “Teknolojiye sahip olanların aynı zamanda Dünyayı yönetenler, ona yön veren ülkeler ve toplumlar olduğunu görüyoruz. O sebeple teknolojiyi kullanmaktan öte teknoloji yaratmamız gerekiyor ve bu yönde çaba içinde olan her girişimi, gencimizi desteklemek zorundayız. Bu yarışmada ilk üçe kalan tüm projeler bu sınıfa giriyor. Tüm gençlerimize teşekkür ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum” diye konuştu.

Finalde dereceye giren projeler ve ekipler ise şöyle: Birincilik ödülü, ‘yapay zeka destekli enkaz dinleme aygıtı’ ile Atakan Aydın - Egemen Güneycan Oğurer - Gülce Aksu. İkincilik ödülü, ‘drorman’ ile Mustafa Alhoz - Reshid Sheikh Saleh - Tuvana Beril Bayırkan oldu. Üçüncülük ödülünü, “thermapath: ısı dirençli kent navigasyonu’ ile Avni Eren Ukap - Eda Buse Bağdem - Ezgi Çelik - İsmail Kaya Yerlikaya - Rozerin Arslan aldılar.