Genç MÜSİAD’ın 54. Genel İdare Kurulu Bursa’da yapıldı

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye'nin en büyük genç iş insanı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD), 54. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışı 55 ayrı şubeden 350'den fazla genç iş insanının katılımı ile gerçekleşti. Uludağ Swissotel’de gerçekleşen program, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Genç MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Süleyman Mesih Çil; Bursa’nın tarihi ve manevi atmosferinde genç iş insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Çil, “Bizler Genç MÜSİAD Bursa olarak, 130 kişilik genç, dinamik ve üretken bir aileyiz. Bu vizyonla, üyelerimizin gelişimini desteklemek amacıyla Young Business Academy (YBA) projesini yürütüyoruz” dedi. Genç Ticaret Elçileri (GTE) projesiyle üyelerin birer ihracat neferine dönüştüğünü ve 'Made in Türkiye' damgasını dünyanın dört bir yanına gururla taşımak için cesur adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Çil, çağın ruhuna uygun olarak geliştirdikleri yeni 3T (Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap) projesine de değindi.

Daha güçlü bir Genç MÜSİAD hedefiyle yola çıktıklarını belirten Genç MÜSİAD Genel Başkanı Mağsum Usta da yurtdışı şube sayısını 40’a çıkardıklarını. sektör kurullarını daha katılımcı bir yapıya kavuşturduklarını anlattı. Ekim ayında Bakü’de Avrasya Genç İş İnsanları Forumu’nu düzenleyerek Türk dünyasının genç ekonomistlerini bir araya getireceklerini belirten Usta, Genç MÜSİAD’ın Teknoloji entegrasyonunu desteklemek için “Yapay Zekâ Atölyeleri” başlattıklarını, 35 yaş altı genç ihracatçıları ödüllendirdikleri 5. Altın Konteyner İhracat Ödülleri başvurularının açıldığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya katılarak genç iş insanlarına destek veren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşmada “Sizlerin enerjisi, inovatif bakış açınız ve üretim azminiz, ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmasında en büyük güvencemizdir. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanını modern ulaşım ağlarıyla donatarak, sizlerin ürettiği değeri en hızlı ve en güvenli şekilde dünyaya ulaştırmanız için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.