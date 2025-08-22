Genç şefler, Urla’da sürdürülebilir gastronomi deneyimi yaşadı

İZMİR / EKONOMİ

Genç şefleri gıda atıklarını azaltma ve sürdürülebilir mutfak tekniklerini benimseme konusunda teşvik etmek amacıyla Metro Türkiye ana sponsorluğunda, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nda dereceye giren şefler, Türk gastronomisinin önde gelen lokasyonlarından Urla’da sürdürülebilir mutfak eğitim ve keşif programına katıldılar.

Programın ilk gününde Handan Kaygusuzer eşliğinde Beğendik Abi Restoran’da Urla’ya özgü lezzetleri deneyimleyen genç şefler Dilek Yetkiner ile köylü pazarını ve Urla sokaklarını keşfe çıktılar. Ardından bölgenin önemli gastronomi duraklarından Od Urla’da Michelin yıldızlı bir lezzet deneyimi yaşadılar.

İkinci gün zeytin ormanında gerçekleştirilen turda şefler, “Ormandan Tabağa” konseptiyle doğada yetişen yabani otları tanıma ve toplama yöntemleri hakkında bilgi edindiler. Zeytinyağı üreticisi, tadım uzmanı ve Yeşil Michelin Yıldızlı Hiç Lokanta kurucu ortağı olan Duygu Özerson Elakdar’dan zeytinyağı okuryazarlığı eğitimi aldılar ve sürdürülebilir restoran prensiplerini dinlediler. Günün devamında, toplanan yabani otları mutfakta reçetelerde kullanabilme üzerine çalıştılar ve akşamında Michelin Yeşil Yıldızlı Hiç Lokanta’nın tadım menüsünü deneyimlediler.

Üçüncü gün ise eğitimin uygulama aşamasına geçtiler. Hiç Lokanta mutfağında atıksız ve sürdürülebilir mutfak prensipleri ile oluşturdukları yaratıcı tabaklar üzerine çalıştılar ve düzenlenen akşam yemeğinde hazırladıkları tabakları sunarak öğrendiklerini ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular.

Sürdürülebilir mutfak anlayışının yalnızca bir tercih değil, gelecek için bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Hiç’in Kurucusu Duygu Özerson Elakdar, “Hem kendi hikâyemi hem de Hiç Lokanta’nın sürdürülebilir mutfak prensiplerini genç şeflerle paylaşmak, bu programın en anlamlı yanlarından biriydi. 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, mutfağın geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin sadece teknik değil, aynı zamanda etik mutfak anlayışıyla da donanması için çok kıymetli bir yarışma” dedi.

“Sürdürülebilir mutfak vizyonunu yaygınlaştırmak istiyoruz”

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyan bir şirket olarak gastronominin geleceğine yön verecek olan genç şeflere bu konuda rehberlik etmeyi görev edindiklerini vurgulayan Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Dr. Aslı Duran, “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, yalnızca bir yetenek yarışması değil; sürdürülebilirlik vizyonumuzu paylaşacak mutfak liderleri yetiştirmek için hayata geçirdiğimiz bir dönüşüm projesi. Yarışmada dereceye giren şeflerimizi yalnızca ödüllendirmekle kalmıyor, onları Metro Türkiye sürdürülebilirlik ekosistemine aktif birer elçi olarak dahil ediyoruz. Urla’da gerçekleşen eğitimle genç şeflerimizin yerel ürünleri tanıma ve sürdürülebilir mutfak yaklaşımını sahada uygulama becerilerini geliştirmelerini sağladık. Bu vizyonu paylaşan şeflerle birlikte sektörde pozitif bir dönüşüm yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Dude Table Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nın her yıl daha da büyüyerek, seçilen şefler için gerçek bir sıçrama noktası haline geldiğini belirterek, “Bu yılki eğitim programı da genç yeteneklerimizin ufkunu açan, onları yerel mutfaklarla buluşturan değerli bir adım oldu” ifadelerini kullandı.