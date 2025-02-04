Genç uzay kaşifleri Uzay Kampı’nda buluştu

İZMİR / EKONOMİ

Yarıyıl tatillerini verimli geçirmek isteyen çocukların tercihi yine Uzay Kampı Türkiye oldu. Dünyadaki iki uzay kampından biri olarak İzmir’de hizmet veren tesis, bu yılki sömestr tatiline özel düzenlediği programda genç uzay kaşiflerini ağırlayarak onlara unutulmaz bir deneyim sundu.

Programa katılan farklı yaş grubundan öğrenciler, Aurora Uzay Aracıyla Ay’a uçuş heyecanını yaşarken, uzman eğitmenlerden gelecekteki uzay çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı da buldular.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Görev Yükü Mühendisliği Müdürü Özgür Karcı, misafir katılımcı olarak yer aldığı Uzay Yolcuları Programında çocuklara uydu sistemleri için elektro-optik kameralar, teleskop tasarımı gibi alanlarda ilginç bilgiler aktardı. Sunum, katılımcıların uzay bilimlerine olan ilgilerini pekiştirirken, bilimin geleceği hakkında değerli öngörüler edinmelerini de sağladı.

Uzay Kampı Türkiye, gençlerin bilimsel meraklarını zenginleştirerek, onları geleceğin bilim insanları olmaya teşvik eden uluslararası programlara yaz döneminde katılım için kayıtların halen devam ettiğini duyurdu.