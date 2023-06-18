Gençler depreme dirençli Bursa için yarıştı

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birinci derece deprem kuşağında olan Bursa’yı daha dirençli bir kent haline getirebilmek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin de sürece dahil olması amacıyla ‘Bursa Deprem Hackathonu’ Fikir Yarışmasını düzenledi. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı ile Coderspace firması iş birliğinde gerçekleşen yarışmada, genç yeteneklerin depreme dayanıklı bir şehir oluşturulmasında proje geliştirmeleri amaçlandı. 3 gün boyunca Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) konaklayan ekipler, aynı zamanda projelerini de geliştirerek farklı bir deneyim kazandı.

Bursa’da yine farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Deprem Hackathonu’ Fikir Yarışmasına yazılım ve bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencilerin yanı sıra alan dışında okuyan öğrencilerin de ilgi gösterdiğini belirtti. Deprem Hackathonu’nda katılımcılardan depreme dayanıklı şehirler konusunda yenilikçi çözümler üretmelerini istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Yarışmaya, Adıyaman’dan Hatay’a, Ankara’dan Bursa’ya kadar ülkemizin 15 farklı şehrinden 57 takım başvurdu. 12 takım yarışmaya hak kazandı. Yarışmaya katılan ekipler 48 saat boyunca BTM’de kodlama yaparak deprem öncesi, sırası ve sonrasında yaşanabilecek problemlere çözümler aradılar. Kazanan Bursa ve Türkiye olacak” dedi.