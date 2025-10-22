Gençleri tarım sektörüne kazandıracak proje üçüncü kez başladı

EKONOMİ / İZMİR

Yıllık 36 milyar dolar tarım ürünü ihraç eden Türkiye, gıda ihracatında 50 milyar dolar hedefine ulaşmak için gençleri tarıma kazandırmaya devam ediyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği; Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sürdürülebilir Tarım Kooperatifi, Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) Akademi ve Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği iş birliğiyle “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi” projesini üçüncü kez hayata geçirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi’ni üçüncü kez düzenlediklerini, tarımsal üretimin her aşamasında iklim ve ekonomik koşulların değerlendirilerek sürdürülebilir üretimin, teknolojik gelişmelerle birlikte yapılması amacıyla, girişimciliğe yatkın gençlerin tarıma kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Yıllık 74 milyar dolarlık bir zenginliği ortaya çıkaran Türk tarım sektörünün üretimden pazarlamaya, lojistikten eğitime çok sayıda sorunla mücadele ettiğinin altını çizen Uçak, “Amacımız; girişimci ruha sahip gençleri tarıma kazandırmak, sürdürülebilir üretimi teknolojiyle buluşturmak. Tarım sektöründe yaş ortalaması 55’e ulaştı, gençlerin üretim bölgelerinden şehirlere göçü sektör için büyük risk. Ziraat ve gıda mühendisliği eğitimi alan 83 gencimiz bu eğitim kapsamında pazarlamadan üretime, hasattan lojistiğe, girişimcilikten Ar-Ge’ye kadar farklı başlıklarda 17 uzman isimden dört hafta boyunca eğitim alacak. Üç eğitim programımıza katılanların sayısı 200’ü aştı. Türk tarımının 50 milyar dolar ihracat hedefine genç ve vizyoner kadrolarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Ege Bölgesi olarak bu ihracata 10 milyar dolar katkı koymayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi’nin ilk günü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, “Tarım ve Gıda Sistemlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Beklentiler” konulu ilk dersi verdi. Eğitimde, hem organik, hem de konvansiyonel tarımda tüketicilerin ve üretim sistemlerinin yeni gelişen talepleri karşısında verdiği cevaplar, yeni yaklaşımlar, sürdürülebilirlik göstergelerinin de değerlendirmeleri ışığında tartışıldı.

Katılımcılar, 4 hafta boyunca teorik ve uygulamalı derslerin yanında firma ziyareti, atölye çalışmaları sonrasında aldıkları eğitimler sonrasında birer sunum yapacaklar. Program sertifika töreniyle sona erecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin, 2022 yılında ilk kez düzenlediği “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi” programına 55 kişi katılırken, 2024 yılındaki eğitim programında 82 genç gıda ve ziraat mühendisi adayları yer almıştı.