Gençlerin Geleceğe İnanması İçin Ortak Çözüm gerekiyor

ESKİŞENİR/EKONOMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Çağrı Özeçoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Özeçoğlu, Eskişehir Gençlik Platformu tarafından kendisine iletilen bir metni okuyarak, öğrencilerin barınma ve yaşam koşullarına dair yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Yemeklerde Hijyen Sorunları

Platformun metnine göre KYK yurtlarında sunulan yemeklerin hem miktar hem de kalite açısından yetersiz olduğu belirtiliyor. Öğrencilerin sağlığını tehdit eden hijyen sorunlarına dikkat çeken metinde şu ifadeler yer aldı: “Yemeklerin çiğ veya sağlıksız şekilde servis edilmesi, böcek, taş ve kıl gibi maddelerle karşılaşılması gençleri hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkilemektedir. Ayrıca porsiyonların küçük olması, yemeklerin bayat veya soğuk sunulması öğrencilerin mağduriyetini artırmaktadır.”

Temizlik ve Barınma Şartları

KYK yurtlarındaki hijyen eksikliği de bir diğer önemli başlık olarak öne çıktı. Metinde, personel yetersizliği nedeniyle temizlik hizmetlerinin aksadığı ve kullanılan malzemelerin kalitesizliği sebebiyle odalarda ağır kokular oluştuğu ifade edildi. Çamaşırhane ekipmanlarının yetersizliği, mevcut makinelerin sınırlı programlarıyla gençlere zorluk yaşattığı da vurgulandı. Bunun yanı sıra, odalarda kişi sayısının taahhüt edilenden fazla olduğu, 4-6 kişilik kapasiteye sahip odalarda daha fazla kişinin kaldığı belirtildi. Bu durumun öğrencilerin hem fiziki hem de psikolojik konforunu olumsuz etkilediği ifade edildi.

Sorunları birlikte çözmeliyiz

Çağrı Özeçoğlu, gençlerin dile getirdiği sorunların yalnızca bir barınma meselesi olmadığını vurgulayarak, “Bu sorunlar, gençlerimizin eğitime, hayata ve geleceğe olan inancını etkiliyor. Hepimizi, gençlerin bu taleplerine kulak vermeye ve sorunlarına birlikte çözüm bulmaya davet ediyorum” dedi.