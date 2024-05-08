Genç'ten turizmde farkındalık çağrısı

NBE Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirdeki turizm sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Sektörde yaşanan sorunlar, talepler ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Genç, en önemli konunun farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve yönetimi, ilçe belediye başkanları ve turizm temsilcileri katıldı. Trabzon’un turistik değerlerinin en işi şekilde nasıl değerlendirilebileceğinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimiz adına çok önemli bir istişare toplantısı. Turizm, Trabzon’un ekonomisini doğrudan ilgilendiren bir konu. Bir turizm master planı yapılması lazım. Bu önemli sektör için profesyonel hazırlık gerçekleştirilmeli. Bu şehrin çok çeşitlilik arz eden finans ve tabiat yönünden değerleri var. Büyükşehir olarak kolaylaştırıcı olacağız. Otoriteler olarak gerekirse düzenleyici, yaptırımı sert tedbirler almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TAM PROFESYONEL OLMALIYIZ

Trabzon’a farklı lokasyonlardan seferler olduğunu belirten Başkan Genç, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun da gayretleriyle farklı lokasyonlardan şehrimize uçak seferleri yapılıyor. Kıbrıs açılıyor, Tiflis açılacak, Bakü devam ediyor, İran, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkeler de var. Bu konuda da çeşitliliği artırmamız gerekiyor. Bu uçuşların tamamı ülkemize ve şehrimize ekonomik olarak girdi sağlıyor. Geçen yıl Trabzon’da doluluk oranı yüzde 52’ydi. Geçtiğimiz yıl Trabzon’a daha fazla turist gelmesine rağmen niceliği fazla niteliği az turist geldi. Şehrimizde bu dinamik sektörü, şehrin gelişen trendi olan turizmin karşılama kapasitesi konusunda da bütün bileşenleriyle tam profesyonel değiliz. Profesyonelleşmek, yukarıya doğru adım atmak lazım” şeklinde konuştu.

TURİZM ZABITASI FAALİYETE GEÇECEK

Toplantıda en önemli konu olarak farkındalığa dikkat çeken Başkan Genç, “En önemli konumuz farkındalık oluşturmak. Bu konuda hepimiz sorumluyuz. Tüm bileşenler olarak elimizi taşın altına koymamız gerek. Şehrimizdeki destinasyonları yerinde görmemiz lazım. Tam bir seferberlik halinde olmamız gerekiyor. Turizmi 12 aya yaymamız konusunda hep beraber hareket etmeliyiz. Kayak merkezi konusunu ciddi şekilde ele almalıyız. Bu konuda adım atmalıyız. Bunların yanı sıra önümüzdeki turizm sezonunda şehirde dil bilen turizm zabıtası faaliyette bulunacak. Bu da şehrimize gelen turistler için büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

TURİZM İVMESİNİ DAHA YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ

Turizmin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Önemli olan şehrimize faydalı olabilmek. Turizm hareketliliğini artırabilmek ve ilimize gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet sunabilmektir. Bizler turizm konusundaki eksikleri, sıkıntıları nasıl ortadan kaldırabiliriz kısmını hep birlikte tartışıp, değerlendirerek bir karara bağlayacağız. Turizm sezonu öncesi tüm belediye başkanları, ilçelerindeki eksikleri belirleyip turizm planı çıkarmalı ve mesire alanları oluşturmalı. Kayıt dışı işletmeler, fiyat tarifeleri gibi konularda üzerinde hassasiyetle durulmalı. Trabzon’un turizm konusunda yakalamış olduğu ivmeyi daha yukarılara taşıma adına kararlı bir şeklide çalışmalar yapılmaya devam edilmeli” dedi.

ŞEHRİMİZE YENİ ALANLAR KAZANDIRMALIYIZ

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise, “Turizm sezonu başlıyor. Turistlerimizin buradaki boş vakitlerini değerlendirmesi için projeler yapmalıyız. Dere kenarlarında oturma yerleri yapılmalı. Onların ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Alternatif yerler açmalıyız. Her ilçemizin belediye başkanı, kendi ilçelerinde yeni alanlar oluşturmalı. Her ilçe kendi planını yapmalı. Yeni turizm alanları şehrimize kazandırmalıyız” ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmelerin ardından Kurban Bayramı öncesi daha uzun ve kapsamlı bir toplantı yapılma kararı alındı.