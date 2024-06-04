GENMACS, Win Eurasia’da endüstriyel güvenlik çözümlerini tanıtacak

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İstanbul Fuar Merkezi'nde 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan WIN EURASIA 2024 Fuarı, endüstriyel sektörün önde gelen firmalarını bir araya getiriyor.

Bu yıl fuara katılacak firmalardan biri de endüstriyel güvenlik çözümleri alanında uzmanlaşmış olan GENMACS. Firma, bu önemli etkinlikte endüstriyel güvenlik fens sistemleri konusundaki yenilikçi çözümlerini tanıtacak.

Fuara katılacak ziyaretçilerin ürünleri hakkında detaylı bilgi alabileceğini belirten GENMACS Genel Müdürü Süleyman Geyik, Salon 6, Stand D101’de sundukları çözümleri yakından inceleme fırsatı sunacaklarını söyledi. Faaliyetleri hakkında bilgi vererek güvenlik fens sistemleri, güvenlik geçiş kontrol sistemleri ve ekipmanları ile tasarımdan üretim ve son kuruluma kadar hizmet veren geniş bir yelpazeye sahip olduklarını açıklayan Geyik, kuruluşunun ilk yıllarından bu yana sektördeki konumlarını güçlendirdiklerini belirterek, ithal ürünlerin yerini yerli üretimle doldurma hedefini başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bugün, 7 kıtada 35 ülkede ürünleriyle yer aldıklarını aktaran Geyik, hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar payını genişleterek adından söz ettiren bir marka konumuna yükseldiklerine dikkat çekti.

Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini dile getiren Süleyman Geyik, “Her yıl bütçesinin önemli bir kısmını Ar-Ge’ye ayıran GENMACS, bu kapsamda güvenlik fens sistemleri ve çevre birimlerini sürekli olarak geliştiriyor. Ayrıca, güvenlik otomasyonu alanında da yeni ürünler piyasaya sunarak sektördeki yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Win Eurasia Fuarı, endüstriyel güvenlik çözümlerinde en son teknolojileri ve yenilikleri görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. GENMACS olarak sektördeki deneyimimiz ve inovatif çözümlerimizle fuarın öne çıkan katılımcılarından biri olacağız. Tüm ilgilileri GENMACS’ın dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.