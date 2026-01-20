Gentaş Kimya’dan küresel taleple büyüme hamlesi

Kocaeli/Ekonomi

Sektördeki 25 yıllık tecrübesiyle Türkiye kimya sektörünün köklü şirketlerinden Gentaş Kimya, küresel tedarik zincirindeki dönüşümü büyüme fırsatına çevirme konusunda somut adımlar atıyor. Şirket; Avrupa, ABD ve Asya pazarlarından gelen talep artışı ve iş birliği teklifleriyle birlikte, mevcut üretim kapasitesini daha etkin kullanmayı ve orta vadede satış hacmini artırmayı hedefliyor.

Avrupa'nın Türkiye'ye yönelişi: Stratejik ortaklık dönemi

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, son bir yılda şirketin Avrupa ve ABD müşteri portföyünde yaşanan değişimi değerlendirdi. Aydın, "2024 yılından bu yana, Avrupa ve ABD'li firmalar hem tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek hem de ürün portföylerini genişletmek için Gentaş Kimya ile özel marka üretimi görüşmeleri yapıyor. Bu firmalar daha önce Avrupa'daki üreticilerden tedarik ediyorlardı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da enerji maliyetlerinin artması ve üretim baskılarının yükselmesi, onları alternatif tedarik bölgelerine yöneltti.” dedi.

Türkiye’ nin, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yapabilme kapasitesi, rekabetçi maliyet yapısı ve coğrafi yakınlık avantajıyla öne çıktığını belirten Macit Aydın, tedarik güvenliği ararken karlılıklarını korumak isteyen firmalar için Türkiye’nin öne çıkan bir tercih olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Geçmişte spot alımlar yapan firmalar, şimdi 3-5 yıllık tedarik anlaşmaları ve ortak marka stratejileri konuşuyorlar. Gentaş Kimya için bu durum, uzun vadeli ve öngörülebilir satış hacmi anlamına geliyor. Türkiye'nin Gümrük Birliği avantajı ve güvenilir tedarikçi konumu, şirketimizi stratejik ortaklıklar için tercih edilen iş ortağı haline getirdi. Bu değişim, kapasite kullanım oranımızı öngörülebilir şekilde artıracak ve satış hacmimizi orta vadede yapısal olarak destekleyecek” dedi.

ABD pazarında yeni fırsatlar: Çin alternatifi olarak Türkiye

Akrilik levha segmentinde ABD pazarındaki gelişmelere de değinen Macit Aydın, ABD'nin ticaret politikalarındaki değişimin şirket için yarattığı fırsatlara değindi: "ABD yönetiminin belirli Asya menşeli ürünlere uyguladığı ek gümrük tarifeleri stratejisi, bize doğrudan fırsat yaratıyor. ABD'deki mevcut müşterilerimiz tedarik portföylerini çeşitlendirmek istiyor ve Türkiye, NATO müttefikliği ve güvenilir tedarik çözümü sağlayıcısı olması sayesinde bu listede üst sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Aydın, "Son altı ayda, daha önce sadece Asya tedarikçileriyle çalışan ABD distribütörleri ve nihai ürün üreticileri ile somut görüşmeler yaptık. Sağlık, turizm ve perakende sektörlerindeki akrilik levha talepleri artıyor ve Gentaş Kimya olarak söz konusu talebi karşılayabilecek hem kalite hem de teslimat süreleri açısından rekabetçi bir konumdayız. Bu gelişmeler, 2026-2027 döneminde ihracat satışlarımızın büyümesini destekleyecek” diye belirtti.

Asya üreticilerinden stratejik iş birliği talepleri

Asya merkezli kimya üreticilerinin Türkiye'yi üretim üssü olarak değerlendirme eğilimine dikkat çeken Macit Aydın, "Anti-damping önlemleri ve kota uygulamaları nedeniyle Çin ve diğer Asya üreticileri, Avrupa ve ABD'ye doğrudan ihracat yerine üçüncü ülkelerde üretim stratejileri geliştiriyor. Türkiye'nin hem Avrupa hem ABD'ye lojistik erişimi, gümrük avantajları ve nitelikli işgücü, bu üreticiler için cazip bir üs” dedi.

“2026 yılı için somut adımlar atmayı planlıyoruz”

Macit Aydın, "Şu anda, Asyalı üreticilerle ortak üretim modelleri, kapasite paylaşım anlaşmaları ve uzun vadeli tedarik sözleşmeleri gibi çeşitli iş birliği formatlarını değerlendiriyoruz. Bu tür anlaşmalar, kapasite kullanım oranımızı optimize ederken, Gentaş Kimya’ya yeni pazarlara erişim imkânı da sunuyor. Bazı görüşmeler ileri aşamada ve 2026 yılı içinde somut adımlar atmayı planlıyoruz” dedi.

“Avrupa ve ABD pazarlarında güvenilir ve tercih edilen tedarikçi konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz”

Yaşanan gelişmelerin şirketin halka arz stratejisini nasıl desteklediğini vurgulayan Aydın, "Küresel tedarik zincirindeki bu yapısal değişim, Gentaş Kimya'nın önündeki büyüme potansiyelini güçlendiriyor. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla, bu fırsatları değerlendirmek için gerekli ticari altyapıyı güçlendirecek ve satış /pazarlama ekibimizi genişleteceğiz. Bu sayede mevcut kapasitenin daha etkin kullanılmasını sağlayacağız” dedi. Aydın, "Hedefimiz, artan talebi karşılarken aynı zamanda şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. İhracatın toplam satışlar içindeki payını artırırken hem Avrupa hem ABD pazarlarında güvenilir ve tercih edilen tedarikçi konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz” diye belirtti.