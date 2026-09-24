Gerede, Türkiye’nin deri, kemer ve helal jelatinde üretim üssü oldu

TSO Başkanı Ersin Kaşka, ilçenin mevcut üretim altyapısının yeni yatırımlar için önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, “Özellikle deri, kemer, helal jelatin, savunma sanayii ve evcil hayvan ürünleri alanında yatırım yapacak firmaları Gerede’ye davet ediyoruz” dedi.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, ilçenin sanayi vizyonunu Ekonomi Karadeniz Gazetesi'ne değerlendirdi. Kaşka, Gerede'nin özellikle deri, kemer ve helal jelatin üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezi haline geldiğini belirterek yatırımcıları ilçeye davet etti.

Yaklaşık 38 bin nüfuslu Gerede'nin iki OSB ile üretim ve ihracatta önemli bir başarı yakaladığını söyleyen Kaşka, ilçenin ekonomik gücünün salt istihdamla değil, yüksek katma değerli üretimiyle ölçülmesi gerektiğini vurguladı. İlçenin en önemli üretim alanının deri sektörü olduğunu ifade eden Ersin Kaşka, bölgede 71 fabrikanın günlük 450 ton dolayında büyükbaş hayvan derisi işleme kapasitesi ile faaliyet gösterdiğini belirtti. Kaşka, “ Türkiye'deki 14 deri organize sanayi bölgesi arasında tek deri ihtisas OSB ilçemizde bulunuyor. Bölgemizde sektörde faaliyet gösteren 71 deri fabrikası ve günlük 450 ton büyükbaş hayvan derisi işleme gücüyle Türkiye'nin en yüksek kapasitesine sahibiz" dedi.

Deri sektörünün bölge ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Kaşka, bölgedeki fabrikaların uluslararası pazarda daha etkin olmak amacıyla çevre standartlarını da yükselterek uluslararası sertifikasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek “ Firmalarımız bu sayede dünyanın en büyük ayakkabı, çanta, kemer ve cüzdan üreticilerine doğrudan ihracat yapabilme imkanına kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Yıllık 30 milyon adet ile Türkiye'nin kemer üretim merkezi

Gerede'nin kemer üretiminde de Türkiye'de lider olduğunu ve bu sektöründe her geçen yıl daha da güçlendiğini belirten Kaşka, " İlçemizde yaklaşık 120 üretici ile yılda 30 milyon adet kemer üretiyoruz. Bu alanda Türkiye'de en büyük üretim merkeziyiz. İlçemize ayrıca fabrika ölçeğindeki en büyük kemer toka üreticisini kazandırdık. Bu tesisimiz ülkenin dört bir yanındaki kemer imalatçılarına toka üretiyor. Böylece sektörün önemli bir halkasını da tamamlamış olduk. Bu sektörün daha rahat gelişimi içinde Kemerciler Kooperatif Sitesi projemiz bulunuyor. Proje hayata geçtiğinde firmalarımız daha modern alanlarda üretim yapacak. Hem de ihracatımız ciddi şekilde artacak" dedi.

Helal sığır jelatininde dünyanın yüzde 15'i Gerede'de üretiliyor

Gerede'nin dünya ölçeğinde en dikkat çekici üretim alanlarından birinin de helal sığır jelatini olduğunu anlatan Kaşka, ilçedeki iki fabrikanın 100’e yakın ülkeye ihracat ile uluslararası pazarda önemli pay elde ettiklerini belirtti. Kaşka, dünyada helal sığır jelatininin yaklaşık yüzde 15'inin Gerede'de üretildiğini söyleyerek “Türkiye bu konuda dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri " dedi.

Gerede Karma OSB’de tam doluluk sağlandığını belirten Kaşka, genişleme alanında savunma sanayii yatırımlarını hedeflediklerini ifade ederek "Karma OSB'de 670 bin metrekarelik rezerv alanımız bulunuyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır savunma sanayiinin yan sanayisini ilçeye kazandırmak için çalışma yürütüyoruz. Savunma sanayii yatırımlarıyla Gerede'nin üretim gücü daha da artacak " diye konuştu.

Gerede’nin İhracatçı sanayi yapısı sürekli güçleniyor

İlçedeki firmaların önemli bölümünün ihracat yaptığını söyleyen TSO Başkanı Kaşka, bu işletmelerin yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek. Gerede de katma değerli üretim yapan firma sayısının her geçen gün artığını söyledi. Sanayinin rekabet gücü açısından lojistik maliyetlerinin kritik öneme sahip olduğunu anlatan Kaşka, Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Arifiye hızlı tren hattının Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı'na girdiğini belirtti.

İsmetpaşa üzerinden Filyos Limanı'na uzanacak yük taşımacılığı hattının da sanayinin rekabet gücünü artıracağına işaret eden Kaşka, "Büyük yatırımcılar limanlara yakın bölgeleri tercih ediyor. Limanı buraya getiremeyeceğimize göre navlun maliyetlerini düşürecek raylı sistemi kurmamız gerekiyor. Gerede, Bolu OSB, Karabük OSB ve Kardemir'in Filyos'a bağlanması bölgenin ihracatını ciddi şekilde artıracaktır" diye konuştu.

Gerede’nin bugün ulaştığı noktanın kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde çalışması sonucu olduğunu anlatan Kaşka, sağlanan birlikteliğin yatırım süreçlerini hızlandırdığını söyleyerek " Belediyemiz, kaymakamlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir iş birliği kültürümüz var. Bu nedenle ilçemiz sürekli gelişiyor” dedi.

Gerede'den ASKİ'ye arıtma çağrısı

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olduklarını da hatırlatan Başkan Kaşka, sanayinin sürdürülebilirliği için arıtma yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini söyleyerek “Bizim suyumuz Ankara'ya gidiyor. Ancak Gerede'de deri sanayii yaklaşık 900 yıldır varlığını sürdürüyor. ASKİ'nin Gerede'ye en az 36 bin metreküplük arıtma yatırımı borcu olduğunu düşünüyoruz. Endüstriyel arıtmalardan çıkan suyun, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi evsel arıtma sistemlerine entegre edilmesi gerekiyor. Yaklaşık 6 bin metreküplük arıtmanın bugünkü yatırım değeri deri sektörü için 1 milyar liranın üzerinde. Biz suyu Ankara'ya gönderiyoruz, arıtma konusunda da destek bekliyoruz" diye konuştu.