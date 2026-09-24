Gerede'de turizm yatırımı büyüyor: Dudu Hotel hedefini 5 yıldıza çevirdi

Çam ormanları, yaylaları ve temiz havasıyla Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Gerede, son yıllarda konaklama sektöründeki yatırımlarla öne çıkıyor. İlçenin Kurugöl mevkiinde 2015 yılında hizmete açılan, 14 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren ve Turizm İşletme Belgeli 3 yıldızlı statüye sahip Dudu Hotel, 40 oda ve 80 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Tesiste açık yüzme havuzu, sauna, Fin hamamı, restoran, market ve sosyal yaşam alanları ile hizmet verdiklerini anlatan Dudu Hotel Tesis Müdürü İsmail Aylaç, üç yıl içinde 5 yıldızlı otel statüsüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yatırımlarını uzun vadeli bir vizyonla sürdürdüklerini belirten Aylaç, "2015 yılında hizmete giren işletmemizde 40 odamız ve 80 yatak kapasitemiz bulunuyor. 25 kişilik profesyonel kadromuzla hizmet veriyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki üç yıl içerisinde tesisimizi 5 yıldızlı bir turizm işletmesine dönüştürmek." dedi.

Hizmet anlayışının merkezinde misafir memnuniyeti var

Turizm sektöründe en önemli sermayenin insan kaynağı ve hizmet kalitesi olduğunu vurgulayan Aylaç, işletme kültürlerini şu sözlerle anlattı:

"Biz otelimize gelen herkesi müşteri olarak değil, evimize gelen misafir olarak görüyoruz. Restoranımızdan havuzumuza, saunamızdan marketimize kadar her alanda profesyonel ekiplerle hizmet veriyoruz. Misafir memnuniyeti bizim için en önemli referans."

Restoranda izlenebilir üretim modeli uyguluyor

Dudu Hotel'in gastronomi alanındaki en önemli farklılaşma noktalarından biri ise et ürünlerinde uyguladığı tedarik modeli olduğunu vurgulayan Aylaç, "Restoranımızın en iddialı ürünü köftemiz. Bunun temel nedeni kullandığımız etin kalitesi. Kesimini kendimizin yaptığı, 1,5-2 yaşını geçmemiş hayvanların etini kullanıyoruz. Böylece etin kaynağını ve kalitesini tamamen kontrol ediyoruz. Özellikle ızgara ve köfte çeşitlerimiz bu nedenle yoğun ilgi görüyor. Bunun yanında tesisizde her gün 6-7 çeşit ev yemeği hazırlanırken restoran günün her saati hizmet veriyor” dedi.

Yöresel ürünlerle bölge ekonomisine katkı

Otel bünyesindeki markette Dudu Kuruyemiş markasına ait yaklaşık 100 çeşit ürünün yanı sıra Bolu ve çevresinde üretilen doğal ve organik ürünler de satışa sunulduğunu anlatan Aylaç, "Kendi markamızın ürünlerini misafirlerimizle buluştururken aynı zamanda bölgenin yöresel üreticilerini de destekliyoruz. Yerel ürünlerin turizmle birlikte değerlendirilmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yatırımları öne çıkıyor

Dudu Hotel'in son dönemde yaptığı yatırımların önemli bölümünü enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik oluşturduğunu ifade eden İsmail Aylaç, tesiste kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını söyledi. İşletmenin aynı zamanda Sıfır Atık Belgesi'ne sahip çevre dostu tesisler arasında yer aldığını anlatan Aylaç, "GES yatırımımız sayesinde enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60'ını kendimiz üretiyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonumuz bulunuyor. Sıfır Atık Belgeli bir işletmeyiz. Çevreye duyarlı yatırımları yalnızca bugünün değil, geleceğin turizm anlayışının da vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konaklamanın ötesinde deneyim sunuyor

Aylaç, doğayla iç içe konumlanan tesiste çocuklara yönelik mini hayvanat bahçesi, yürüyüş alanları ve dinlenme bölümlerinin de yer aldığını söyledi. Yol güzergâhında bulunmaları nedeniyle ilk etapta dinlenme tesisi olarak algılandıklarını ifade eden Aylaç, konaklayan misafirlerin önemli bölümünün yeniden tesisi tercih ettiğini söyleyerek "Bizi ilk kez görenler yol üzerindeki bir dinlenme tesisi sanabiliyor. Ancak konaklayan veya restoranımızı deneyimleyen misafirlerimiz daha sonra tekrar geliyor. Bu da hizmet kalitemizin en önemli göstergesi. Her yıl büyüyen müşteri potansiyelimizle Gerede turizmine katkı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.