Geri dönüşümcüler OSB'lere kabul edilmeyi talep ediyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin birçok ilinde organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde tesis kurabilen geri dönüşümcüler, Bursa’da aynı imkândan yararlanamıyor. TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Üyesi Gökhan Dursun, geri dönüşüm sektörünün “hurdacı” olarak görülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek OSB Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı. Geri dönüşüm tesislerinin OSB’ler içinde kurulmasının önündeki en büyük engelin mütevelli heyetlerinin çekimser tutumu olduğunu belirten Dursun, şunları söyledi: “Bugün OSB’lerde yatırım yapılabilecek alanlar var. Ancak geri dönüşümcüler ‘hurdacı’ olarak görülüyor. Bizim atığımız yok. Üretim prosesimiz pek çok tekstil firması veya boyahaneden daha temiz. Her tesisimizin arıtması var. Yönetmeliklerimiz, birçok sanayi tesisine göre daha ağır. Yangın güvenliğinden iş güvenliğine kadar tüm standartlarımız çok daha sıkı. Buna rağmen OSB’lerin içinde yer bulamıyoruz.”

“Atığı uzaklaştırmayın, bertarafı zorlaşıyor”

Dursun, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi tartışmalarının öne çıktığı bir dönemde, atığın kilometrelerce uzağa taşınmasının emisyonu artırdığını vurguladı. Dursun, “Ne kadar yakın olursak o kadar hızlı bertaraf olur. Bugün firmalar atıklarını kilometrelerce uzaktaki tesislere lastik tekerlekli araçlarla, emisyon harcayarak götürmek zorunda kalıyor. Oysa OSB içinde yer alsak bu sorun ortadan kalkacak” dedi.

“Geri dönüşümün önemi yakında anlaşılacak”

Avrupa Birliği düzenlemeleri ve karbon emisyon ticareti sistemine dikkat çeken Gökhan Dursun, sektörün stratejik öneminin yakında daha net görüleceğini belirtti. Dursun, “AB yasaları devreye girdiğinde, ihracat sekteye uğradığında, firmalar karbon ticaretinde pahalıya karbon almak zorunda kaldığında geri dönüşümün değeri anlaşılacak. Bizden çıkan hammaddeye herkesin ihtiyacı var. Bugün bütün sektörler bize muhtaç ama buna rağmen bir sanayici olarak bile görülmüyoruz. Bu üzücü” diye konuştu.

“İyi örnekler var ama sistem tıkanıyor”

Balıkesir OSB’nin geri dönüşüm tesislerini kendi bölgesine kabul ettiğini hatırlatan Dursun, “Bursa’da da Islah OSB döneminde bölgede yer alıp sonrasında da OSB içinde faaliyetini sürdüren firmalar var. Yani örnekler mevcut. Ancak mevcut sistem mütevelli heyetlerinin kararına bırakıldığı için birçok yerde tıkanıyor. Bursa’da da 1/100.000’lik mekânsal planın çıkması bekleniyor” dedi. Geri dönüşüm sektörünün “temiz sanayi” olduğunu vurgulayan Gökhan Dursun, OSB Yasası’nda yapılacak düzenlemeyle geri dönüşüm tesislerine yer açılması gerektiğini ifade etti. Dursun şunları söyledi: “Bugün bir OSB içindeki boyahaneden daha temiziz. Daha az atık çıkarıyoruz. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen dışarıda bırakılıyoruz. Bu durum sürdürülebilirlik vizyonuyla da çelişiyor. Artık geri dönüşümün bir hurdacılık değil, stratejik sanayi kolu olduğu kabul edilmeli.”