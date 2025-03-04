GESİAD’da Tolga Papatya güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. GESİAD dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasında GESİAD’ın kuruluşunda bu yana 34 yıl geçtiğini hatırlatan dernek yönetim kurulu başkanı Tolga Papatya, 163 aktif üyeleri ile Bursa’nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olduklarını belirtti. Konuşmasında global ekonominin geçirdiği zor dönemden bahseden Tolga Papatya, “Üyelerimize yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Sık sık üyelerimizi ziyaret ettik ve sorunlarını, şikayetlerini, çözüm önerilerini ile beklentilerini dinledik. Her ortamda milletvekilleri başta olmak üzere bürokrasiye ilettik. Bazen küçük dokunuşlarla sorunlar çözüldü, bazen de kendi aramızdaki çözüm yolları ürettik. Bu birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden kararlılıkla üye ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Çünkü görünen o ki bu sıkıntılı dönem, 2025 yılının ikinci yarısında sonra da devam edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki dönem KOSGEB desteklerinden EXİMBANK kredilerine kadar pek çok konuda üyelerimize yönelik bilgi paylaşımında bulunmak üzere yetkilileri davet edip toplantılar düzenleyeceğiz. Sinerji toplantılarını sürdüreceğiz. Bunları yaparken yeni üye olarak aramıza katılan arkadaşlarımızdan da destek alacağız. Onların katkıları da bizler için çok önemli” dedi. Açılış konuşmasının ardından geçmiş ve gelecek dönem bütçe ve bilançoları ile faaliyet raporları ibraz edilerek oybirliği ile kabul edildi. Toplantının sonunda oy birliği ile mevcut başkan Tolga Papatya ve yeni yönetimi oy birliği ile yeniden göreve getirildi.