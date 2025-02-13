GESİFED Başkanı Hakan Urhan: “Türkiye’nin kurtuluşu yapısal reformlardan geçiyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / DENİZLİ

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan, girişim ve iş dünyası derneklerini bir araya getirerek bölgesel ve kurumsal kalkınma politikaları üretilmesine öncülük eden Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), Türkiye ve bölge ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere Denizli Genç İş İnsanları (DEGİAD) Sadık Emre Çaputçu Yönetim Binası’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, Türkiye’nin enflasyonla ilgili bir ameliyata ihtiyacı olduğunu, bu sorunun yeni yapısal reformlar yaparak ve üretim toplumu oluşturarak çözülebileceğini söyledi.



Pandemi sonrasında dünya genelinde yaşanan ekonomik resesyon sonucunda Türkiye’nin de yüksek enflasyonla yaşadığı sıkıntılı süreçlerden kurtulmasının en etkili yolunun yeni yapısal reformlar olması gerektiğini ifade eden Urhan, “Şu an iş dünyası olarak en büyük sorunumuz enflasyon. Enflasyon hedeflenen seviyeye er ya da geç gelecek. Bu sorunu çözmek için sadece para politikaları yetmez. Sorunun teşhisini çok iyi yaparak daha sonrasında yeni yapısal reformlar gerçekleştirmeliyiz. Hukukun, demokrasinin ve laikliğin tekrar ülkemize tahsis edilmesi gerekiyor. Kurtuluşumuz yapısal reformlarda” diye konuştu.

“Türkiye’nin tek çıkış yolu üretmek”

Türkiye’nin kalkınması için üretim ekonomisine geçişin şart olduğunu belirten Urhan, eğitim ve insan kaynağına yapılan yatırımların artırılması gerektiğini söyledi. Urhan, “Önümüzde çok önemli bir Çin örneği var. Çin kendi özgün teknolojisini üretip Avrupa ve Amerika’ya kafa tutabilir vaziyete geldi. Üretici bir ülkeden üretici toplum oldu. Bizim de üretici ülkeden üretici topluma dönüşmemiz gerekiyor, üretici toplum demek en başta insan üretmek demek. En önemli üretim kaynağımız insan gücüdür. Bu nedenle eğitime büyük önem vermeliyiz. Türkiye’nin, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi yeraltı kaynakları yok. Bizim tek çıkış yolumuz üretmek” dedi.