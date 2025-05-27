GESMEK Korosu’ndan Anadolu’ya türkü yolculuğu

Kocaeli

Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu, Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. “Türkülerden Bir Vatan” temalı konserde, Anadolu’nun dört bir yanından ezgiler sanatseverlerle buluştu.

Şef Ünal Dursun yönetimindeki koro, Türk halk müziğinin seçkin eserlerini ustalıkla seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu gecede, Gebze Kültür Merkezi adeta dolup taştı. Katılımcılar, hem duygulu hem coşkulu türküleri büyük bir keyifle dinledi.

“GESMEK bir kültür mirası”

GESMEK’in kültür hayatına sunduğu katkıya dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada bu salonu tıklım tıklım dolduran siz kıymetli hemşerilerimize, zamanını ve emeğini harcayarak bu kurslarda kendini geliştiren kursiyerlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Halk müziği bizim köklerimizdir, bizi biz yapan ezgilerdir. GESMEK Korosu’nun performansı bizleri hem geçmişe götürdü hem de geleceğe dair umut verdi. Başta Şef Ünal Dursun olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dinleyicileri mest eden GESMEK Korosu, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Performanslarıyla kulakların pasını silen koristler ve solistler, . Türk halk müziğinin zengin repertuvarından seçilen eserler, korunun başarılı performansı ve duygulu yorumlarıyla dinleyicilere kültürel bir yolculuk yaşattı.